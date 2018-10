laragnatelanews

: ??Ritrovato un corpo senza vita++++++@_Carabinieri_ #maltempo #Sardegna @TgrRai - TgrSardegna : ??Ritrovato un corpo senza vita++++++@_Carabinieri_ #maltempo #Sardegna @TgrRai - laragnatelanews : Ritrovato il corpo del ‘bambino vampiro’ nella necropoli di Lugnano #vampiri - evyna : Ritrovato il corpo del ‘bambino vampiro’ nella necropoli di Lugnano #vampiri -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Un ritrovamento che ha del paranormale sia per il tipo di sepoltura che per le modalità con cui è stato rinvenuto il piccolo scheletro di un bambino deceduto 1500 anni fa. Aveva una pietra in bocca, per impedire al bambino di tornare in vita e contagiare i viventi con la malattia che gli aveva provocato la morte. Lo scheletro è stato rinvenuto nel cimitero dei bambini diin una sepoltura cosiddetta da vampiro. In questa particolaresono stati ritrovati i corpi di oltre cinquanta tra bambini, feti e neonati. Il team di ricercatori ha trovato lo scheletro del bambino vampiro questa estate e l’età è stata desunta dalla sua dentatura. “Non ho mai visto nulla di simile, è estremamente inquietante e strano“, ha dichiarato il professor David Soren, a capo degli scavi da oltre 30 anni. Probabilmente la causa della morte è stata l’epidemia di malaria del V secolo ...