RISULTATI NATIONS LEAGUE Classifica aggiornata | l' Inghilterra passa a Siviglia! Colpi di

ilsussidiario

: #NationsLeague, l'#Inghilterra batte la #Spagna a Siviglia: vincono #Svizzera e #Bosnia #SpagnaInghilterra - sportnotizie24 : #NationsLeague, l'#Inghilterra batte la #Spagna a Siviglia: vincono #Svizzera e #Bosnia #SpagnaInghilterra - RomaTalkRadio : Nations League, tutti gli altri risultati -

(Di lunedì 15 ottobre 2018), incredibile ko interno della Spagna che cede all'e mette in discussione la qualificazione alla Final Four, ok Bosnia e Finlandia