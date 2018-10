Risultati Nations League Classifica aggiornata | diretta gol live score delle partite

Risultati Nations LEAGUE / Classifica aggiornata - diretta gol live score : prima storica vittoria di Gibilterra : RISULTATI NATIONS LEAGUE 2018: le Classifica aggiornata e la diretta gol live score delle partite delle 4 leghe, messe in programma per oggi sabato 13 ottobre. (Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 19:58:00 GMT)

Uefa Nations League - i Risultati delle 18 : tris Georgia - pari tra Lettonia e Kazakistan : Si sono appena conclusi i match di Nations League delle 18. Nella Lega C, la Norvegia ha sconfitto di misura la Slovenia grazie al gol messo a segno da Selnaes nel recupero della prima frazione. Le altre squadre scese in campo nel pomeriggio appartengono alla Lega D. Colpo di Gibilterra in Armenia: la Nazionale dell’ex colonia inglese vince in trasferta col gol di Chipolina. La Georgia passeggia su Andorra, affermandosi con un netto ...