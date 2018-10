Ricerca | studio Neuromed | da epilessia rischio problemi cognitivi

Ricerca : studio - ecco perché i cani Husky hanno gli occhi blu : I meravigliosi occhi blu, spesso definiti ‘di ghiaccio‘, dei cani razza Husky, sono dovuti a una duplicazione del cromosoma 18 canino. A dimostrarlo uno studio effettuato sul Dna di oltre 6.000 quattrozampe, pubblicato su ‘Plos Genetics’ a firma di Adam Boyko e Aaron Sams di Embark Veterinary. Embark è una start up di genetica animale con sede a Boston e partner di Ricerca del Cornell University College of Veterinary ...

Ricerca - Graphene Flagship : l’utilizzo del grafene nella fotonica al centro di uno studio dell’Università di Udine : l’utilizzo del grafene nella fotonica e, in particolare, come questo materiale permetta una drastica semplificazione della tecnologia utilizzata per realizzare dispositivi ottici integrati alla comunicazione ad elevatissimo bit-rate (50Gb/s o più) per applicazioni quali le telecomunicazioni ottiche o l’interconnessione ottica. È il tema dell’articolo pubblicato su Nature Reviews Materials, del gruppo Nature, frutto di uno studio condotto da ...

Ricerca - lo studio : l’invecchiamento influisce sulla percezione della paura : La paura è spesso collegata alla memoria: uno stimolo che associamo ad un evento negativo del passato – un trauma, un incidente – può attivare una reazione di allarme. Quando ciò accade, il contesto in cui ci troviamo gioca un ruolo fondamentale: se è simile a quello del trauma originale percepiamo un pericolo, se invece siamo in un ambiente “sicuro” il segnale di pericolo viene inibito. Uno studio messo a punto da un ...

Ricerca : studio italiano scopre legame tra obesità - osteoporosi e vitamina D : Una Ricerca durata tre anni, realizzata da un’equipe coordinata da Carlo Foresta, ordinario di Endocrinologia e direttore dell’Uoc di Andrologia e Medicina della Riproduzione, in collaborazione con Andrea Di Nisio del Dipartimento di Medicina dell’Università di Padova, ha rilevato che nelle persone obese, l’ormone che aiuta le ossa a mantenersi in salute viene intrappolato nel grasso: dunque con l’obesità il rischio ...

Ricerca : luce sull’origine della sclerosi laterale amiotrofica - lo studio dell’Università di Sassari : Un gruppo di esperti dell’Università di Sassari ha condotto una Ricerca che contribuisce a fare luce sulla genesi della sclerosi laterale amiotrofica. Lo studio (“Disruption by SaCas9 Endonuclease of HERV-Kenv, a Retroviral Gene with Oncogenic and Neuropathogenic Potential, Inhibits Molecules Involved in Cancer and Amyotrophic Lateral sclerosis”) realizzato da Gabriele Ibba, Claudia Piu, Elena Uleri, Caterina Serra e Antonina ...

Piante medicinali e alimentari : a Milazzo 5 giornate di studio per la promozione della Ricerca : Mirri", guiderà cinque intense giornate dedicate alla scienza e alla promozione della ricerca finalizzata allo sviluppo dell'uso di Piante medicinali e alimentari in diversi paesi del mondo. Il ...

Ricerca - addio al genetista Luca Cavalli Sforza : studiò i segni delle migrazioni nel Dna : E’ morto il genetista Luigi Luca Cavalli-Sforza. Aveva 96 anni e si è spento a Belluno, nella sua casa, seguito dal medico di famiglia. Era nato a Genova, il 25 gennaio 1922. Il suo lavoro si è incentrato sulla genetica delle popolazioni e delle migrazioni dell’uomo e sulle interazioni tra geni e cultura. Cavalli-Sforza ha creato un nuovo campo di Ricerca combinando la demografia con le analisi dei gruppi sanguigni nella ...

Lumsa - due borse di studio per il master in Ricerca storica : Lumsa e Accademia Maria Luisa di Borbone, per permettere una più ampia partecipazione al master biennale di secondo livello in analisi delle fonti e metodologia della ricerca storica, hanno bandito ...

Ricerca - esame agli occhi per stanare l’Alzheimer senza sintomi : lo studio : Alzheimer, un esame non invasivo permetterebbe di cogliere nella retina dell’occhio una spia della malattia quando ancora i sintomi clinici non sono comparsi. E’ la speranza a cui lavorano gli scienziati e un nuovo studio della Washington University School of Medicine a St. Louis, che ha coinvolto 30 pazienti, ne mostra le potenzialità. Usando una tecnologia simile a quella che si trova in molti studi oculistici, i Ricercatori Usa ...

"Sulla Sindone sangue vero di una persona torturata"/ Studio italiano 'contraddice' la Ricerca di un mese fa : "Sulla Sindone sangue vero di una persona torturata": Studio italiano 'contraddice' la ricerca di un mese fa. Le ultime notizie.