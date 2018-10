Ricerca | il ‘leader’ piace maschio | ecco perché poche donne sono ai vertici

meteoweb.eu

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Quando si dipinge il leader del 21esimo secolo, il più delle volte si chiamano in causa qualità come la capacità di condivisione, tratti che secondo gli stereotipipropri di un animo femminile. Eppure, più in alto si guarda nelle gerarchie di diverse organizzazioni e menosi trovano ai. Una contraddizione che un team di scienziati ha voluto esplorare in uno studio pubblicato su ‘Frontiers in Psychology’. Quello che emerge è che, a dispetto di quanto si dica pubblicamente, il leader. O meglio: al top di qualunque realtà ci si aspetta che il ‘boss’ abbia caratteristiche solitamente attribuite agli uomini, come l’assertività, la capacità di imporsi. Essere per esempio tolleranti e cooperativi viene invece visto come qualcosa di desiderabile, ma in ultima analisi superfluo. E questa visione accomuna entrambi i sessi. La, ...