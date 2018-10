Riace | il Viminale precisa | chi vuole può restare

Riace - Sindaco Mimmo Lucano “rifarei tutto - Viminale denigra”/ Salvini : “migranti e Sinistra - pacchia finita” : Riace, il Sindaco Mimmo Lucano: "rifarei tutto, il Viminale denigra". Ultime notizie, Salvini all'attacco: "migranti, Sinistra e Giudici, la pacchia è finita". Le novità (Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:56:00 GMT)

Caso Riace - il sindaco : 'Sono nel giusto - rifarei tutto'. Il Viminale : 'Trasferimenti su base volontaria' : Da sinistra si moltiplicano gli appelli a Domenico Lucano, agli arresti domiciliari con l'accusa di favorire l'immigrazione clandestina. Salvini precisa: i migranti possono restare ma senza più ...

Riace - Lucano : “Rifarei tutto”. E sulle contestazioni del Viminale : “Solo atteggiamento denigratorio” : “Rifarei tutto quello che ho fatto” ha detto Mimmo Lucano, il sindaco sospeso di Riace rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se cambierebbe qualcosa nel suo progetto di accoglienza ai profughi contestatogli dal Viminale. Per quanto riguarda le contestazioni che il ministero gli ha mosso, come le scarse condizioni igieniche e falle nella rendicontazione, per Lucano “non è vero niente, si tratta di atteggiamenti ...

Riace - Viminale ordina il trasferimento di tutti i migranti - Salvini : 'chi sbaglia paga' : Con una circolare di 21 pagine, il Viminale ha disposto il trasferimento dei migranti di Riace: l'intera operazione dovrebbe completarsi entro un mese. Con questa decisione, dunque, il Ministero dell'Interno lascia chiaramente intendere di voler smantellare il modello di integrazione e accoglienza [VIDEO] introdotto dal sindaco Domenico Lucano, attualmente agli arresti domiciliari con le accuse di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e ...

Migranti - Viminale : "Nessun trasferimento obbligatorio da Riace" : Ma la fredda circolare del Viminale che "taglia i fondi" a Riace, esperimento di integrazione di gruppi di Migranti...

Riace - migranti non vogliono andare via. Il Viminale : potete scegliere | : L'Anpi chiede aiuto al M5s per fermare Salvini mentre i migranti dicono al sindaco: "Non vogliamo andare via". Il Viminale precisa: "A Riace solo trasferimenti su base volontaria: "Quelli che ...

Sul caso Riace il Viminale rettifica : nessun trasferimento obbligatorio di migranti : Da sinistra si moltiplicano gli appelli. L'Associazione nazionale partigiani si rivolge al M5s: 'non giri lo sguardo e fermi Salvini'. Intanto il sindaco Lucano afferma: 'rifarei tutto' -

Riace - il Viminale : nessun trasferimento obbligatorio dei migranti. Lucano : 'Rifarei tutto' : ... potrebbe essere trasferito e si chiuderà così il modello di accoglienza e integrazione messo in campo dal sindaco Mimmo Lucano, un esempio che ha fatto il giro del mondo per i risultati di ...

Riace - VIMINALE ‘LIMITA’ SALVINI/ Modello Lucano cancellato? “No trasferimenti obbligatori dei migranti” : SALVINI smantella Modello RIACE: migranti trasferiti. Ultime notizie, il sindaco Lucano replica “Credo nella giustizia". Il VIMINALE "smorza" i toni: "trasferimenti su base volontaria"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 20:35:00 GMT)

Nota del Viminale su Riace : “Nessun trasferimento obbligatorio” : A Riace non ci sarà alcun trasferimento obbligatorio: i migranti si muoveranno solo su base volontaria. È questo il meccanismo che scatta quando un progetto Sprar deve chiudere, perché finisce oppure perché viene revocato dal Viminale. E quanto specificano fonti del Ministero dell’Interno....

Riace - la nota del Viminale : nessun trasferimento obbligatorio di migranti : A Riace non ci sarà alcun trasferimento obbligatorio: i migranti si muoveranno solo su base volontaria. È il meccanismo che scatta quando un progetto Sprar deve chiudere, perché finisce oppure perché ...

Riace - il Viminale fa chiarezza : "Trasferimenti dei migranti su base volontaria" : "A Riace non ci sarà alcun trasferimento obbligatorio: i migranti si muoveranno solo su base volontaria". A precisarlo, dopo le proteste di Anpi e sinistra sulla presunta "deportazione", è il Viminale. Stando a quanto ricostruito dal ministero, si tratta del "meccanismo che scatta quando un progetto Sprar deve chiudere, perché finisce oppure perché viene revocato dal Viminale"."Quando accade, i migranti hanno due opzioni: restare dove sono (e ...

La nota del Viminale su Riace : nessun trasferimento forzato per i migranti : Il ministero: si muoveranno solo su base volontaria. È il meccanismo che scatta quando un progetto Sprar deve chiudere .Possono andare in altri progetti Sprar nelle vicinanze,

Riace - migranti contro il Viminale : 'la nostra vita è qui' : 'Non vogliamo andare via' ribadiscono durante visita a casa di Domenico Lucano, il sindaco è agli arresti domiciliari dal 2 ottobre -