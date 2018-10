Francesco Monte/ Replica a Ignazio Moser : "Può pensare ciò che vuole - non mi interessa" (Grande Fratello Vip) : Francesco Monte: nuove tensioni con Giulia Salemi. Il continuo tira e molla tra i due concorrenti rischia di stufare i fan del reality (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 22:10:00 GMT)

Replica Grande Fratello Vip quarta puntata in streaming su MediasetPlay e La5 : Prosegue l'appuntamento in prime time con il Grande Fratello Vip 3: stasera in prime time su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata di questa nuova edizione che continua a faticare molto dal punto di vista degli ascolti. Il reality show, infatti, non sta ottenendo risultati positivi come negli anni scorsi e la media si è appiattita sulla soglia dei 3.2 milioni di spettatori a settimana. Vi ricordiamo che la quarta puntata di stasera del ...

VALERIO MEROLA - SECONDO ELIMINATO/ Insulti da Silvestrin e Battista : lui Replica (Grande Fratello Vip 2018) : VALERIO MEROLA, sarà ELIMINATO? Il pubblico è pronto a prendere una decisione importante con il personaggio televisivo finito al televoto e ora a rischio. (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 01:05:00 GMT)

CECILIA RODRIGUEZ Replica AD UN FAN DI FRANCESCO MONTE / "Scusa - perché lo scrivi a me?" (Grande Fratello Vip) : Ad un anno di distanza dalla fine della sua relazione con FRANCESCO MONTE, CECILIA RODRIGUEZ risponde con freddezza alla richiesta di un suo fan: le parole.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 08:36:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018/ Lory Del Santo Replica alle critiche - attacco dall'esterno per la Marchesa : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Lory Del Santo, dopo l'ingresso, si difende dalle critiche. attacco dall'esterno per la Marchesa del Secco d'Aragona(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 04:05:00 GMT)

Enrico Silvestrin omofobo? Rischio eliminazione/ Le accuse : la Replica in diretta (Grande Fratello Vip 3) : Enrico Silvestrin, il noto vj non ha iniziato nel miglior modo possibile la sua nuova avventura in televisione nel reality show. La replica arriva in diretta al Grande Fratello Vip 3(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 22:10:00 GMT)

Replica Grande Fratello Vip 3 - la seconda puntata online su MediasetPlay e in tv su La5 : Prosegue l'appuntamento in prime time con il Grande Fratello Vip 3. Stasera 1° ottobre seconda puntata in diretta con Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Le dinamiche del gioco entrano nel vivo e questa sera arriverà in casa anche Lory Del Santo la quale, dopo aver annunciato la morte del figlio 19enne in tv, ha ammesso di essere pronta per vivere questa esperienza che considera una sorta di terapia. Potete rivedere la seconda puntata del GF Vip in ...

Replica Grande Fratello Vip 2018 : è possibile rivedere le puntate su Mediaset Play e La5 : Lunedì 24 settembre 2018 è iniziato il Grande Fratello Vip 2018 con lo scopo di trovare il successore di Daniele Bossari, il vincitore della scorsa edizione del reality show. Le puntate di questa edizione del Grande Fratello saranno trasmesse tutti i lunedì su Canale 5 in prima serata, mentre per poter spiare in ogni momento cosa fanno i vip è possibile utilizzare lo streaming messo a disposizione dal sito Mediaset Play o scaricare l'apposita ...

Grande Fratello Vip 3 - la Replica di Silvia Provvedi a Fabrizio Corona : Ieri sera, lunedì 24 settembre 2018, è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 3. I concorrenti sono entrati nella casa più spiata d’Italia, solo uno sarà proclamato vincitore della terza edizione del reality show. Nel cast del programma condotto da Ilary Blasi figurano anche Le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi. Quest’ultima, prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 3, ha risposto alle dichiarazioni del ...

Grande Fratello Vip : Silvia Provvedi Replica a Fabrizio Corona : Fabrizio Corona: le dichiarazioni di Silvia Provvedi al GF Vip Ci siamo. In tanti lo aspettavano e finalmente stasera è iniziato di nuovo il Grande Fratello Vip, il reality show che vede i personaggi più amati del piccolo schermo rinchiusi in una casa 24 ore su 24. Tra i nuovi concorrenti scelti dalla produzione del reality, non potevano mancare Le Donatella, già vincitrici de L’Isola dei Famosi. Una delle due, Silvia Provvedi, di ...

Replica Grande Fratello Vip : il primo appuntamento online su MediasetPlay : Stasera torna in televisione, su Canale 5, lo show del Grande Fratello Vip, ormai arrivato al terzo appuntamento con protagonisti noti nel mondo dello spettacolo. Anche quest'anno al comando del programma ci saranno Ilary Blasi e Alfonso Signorini nelle panni non più inediti di co-conduttore. La prima puntata dello show sarà disponibile in chiaro sul quinto canale ma si potrà anche rivedere in Replica sia in televisione che in ...

Grande Fratello Vip 2018/ Da Francesco Monte al cast : piovono critiche - Maurizio Costanzo Replica : Grande Fratello Vip 2018, cast e anticipazioni: piovono critiche prima dell'inizio del reality e non sono su Francesco Monte. Maurizio Costanzo interviene...(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 03:05:00 GMT)

Grande Fratello Vip : Silvia Provvedi Replica furiosa a Fabrizio Corona : Silvia Provvedi risponde a Fabrizio Corona prima del GF Vip 3 Silvia Provvedi ha voluto replicare alle parole dette da Fabrizio Corona a Chi in merito alla loro storia d’amore. La futura concorrente del Grande Fratello Vip ha utilizzato le sue Instagram Stories per rispondere duramente alle parole dette dal suo ex fidanzato, in cui attraverso un’immagine ha scritto che a volte la gente ha la capacità di dire così tante bugie senza ...