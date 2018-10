Reddito | si potrà dire no al lavoro lontano da casa

Reddito di cittadinanza con card elettronica : potrà essere speso solo in certi negozi : Il vicepremier Di Maio: "Non voglio che si spendano i soldi in giochi d'azzardo". Quasi sicuro, inoltre, che il possesso di...

Reddito di cittadinanza - come funziona e chi potrà beneficiarne. La videoscheda : Il Reddito di cittadinanza potrebbe essere “caricato” sulla tessera sanitaria e speso solo in Italia, in modo da far rimanere quello che esce dalle tasche dello Stato all’interno dei confini nazionali per far crescere i consumi e dare una spinta all’economia. Luigi Di Maio ha cominciato delineare il sostegno bandiera dei 5 Stelle, pronto a viaggiare su strumenti tecnologici e totalmente tracciabili. Per garantire un ...