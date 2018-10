Reddito di cittadinanza - molti esclusi al Sud “Il 47% andrà al Nord” : «Stiamo pensando a come modulare le offerte di lavoro sulla base della distribuzione geografica». Il premier Giuseppe Conte annuncia davanti a una platea leghista a Milano un altro tassello del Reddito di cittadinanza per cercare di spiegare che la misura principe dei Cinque Stelle non è destinata soltanto al sud del Paese. Una preoccupazione dovut...

Manovra : pensioni - condono - Reddito di cittadinanza dividono ancora Lega e M5S Il vertice notturno a Palazzo Chigi : Oggi Consiglio dei ministri per la Manovra. Prima però si terranno i vertici tra Lega e Cinquestelle per un accordo sui punti cardine. I grillini puntano a 10 miliardi per il reddito di cittadinanza ma la Lega non vuole colpire le pensioni sotto i 4.500 euro. Divisioni anche sul tetto al condono

Reddito di cittadinanza - Conte svela : 'Pensiamo distribuzione su base geografica' : Giuseppe Conte partecipa alla scuola di formazione della Lega, in corsa a Milano, e parla del Reddito di cittadinanza. Una misura agognata dal programma pentastellato, ma che ormai risulta pienamente condiviso dal Carroccio. L'esecutivo è pronto a battersi affinché venga messa in atto gia' a partire dal prossimo anno e il Presidente del Consiglio ci tiene a sottolineare che non si tratta di una misura assistenzialista, come qualcuno intende ...

Luigi Di Maio : «Il 47% del Reddito di cittadinanza andrà al centro-nord» : Per il reddito di cittadinanza, 'il 47% delle famiglie destinatarie sarà del centro-nord'. Ad affermarlo è il vicepremier Luigi Di Maio , a Domenica Live. 'Aiutiamo quasi un milione di bambini. Su 10 ...

Di Maio ospite della D'Urso ha rivelato qualche dettaglio sul Reddito di cittadinanza : Con il reddito di cittadinanza 'aiutiamo quasi un milione di bambini. Su 10 miliardi - ha chiarito Di Maio - 6 miliardi andranno a famiglie con minori. Queste famiglie avranno genitori che potranno ...

Reddito di cittadinanza - come funziona in Germania : Roma, 14 ott., AdnKronos, - Il Reddito di cittadinanza in Italia è ancora tutto da realizzare. In Europa, però, numerosi Paesi hanno da tempo implementato forme di Reddito minimo garantito con l'...

Pensioni d’oro - Di Maio : “Taglio varrà un miliardo di euro. Reddito di cittadinanza? Il 47% andrà a famiglie del centro-nord” : Il taglio alle Pensioni d’oro varrà un miliardo di euro di risparmi e verrà approvato lunedì nel decreto fiscale, al vaglio del Consiglio dei ministri. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, ospite di Barbara D’urso a Domenica Live, fornendo anche diversi dettagli del Reddito di cittadinanza. Per “smentire un po’ di bugie”, spiega ad esempio il leader del M5s, “il 47% delle famiglie destinatarie sarà del ...

"Reddito di cittadinanza solo per italiani" - "Inevitabilmente dobbiamo farlo solo per gli italiani, ma non per razzismo", spiega il ministro del lavoro a Domenica Live parlando del reddito di ...

"Lunedì approviamo la Manovra, i soldi ci sono. Non ci si deve spaventare per lo spread. Dimostreremo che la Manovra è per il bene dell'Italia". Lo assicura il ministro del lavoro, Luigi Di Maio .

MANOVRA - CONTE : RIUNIONE A P. CHIGI PER CDM/ Premier lancia Reddito di cittadinanza "su base geografica" : Premier CONTE lancia il Reddito di cittadinanza 'su base geografica': ultime notizie, 'se fatto male verrebbe inteso come un sussidio assistenziale'.