Rc auto | il governo annuncia un decreto per eliminare gap prezzi tra diverse zone del

Il governo accusa la Francia di aver riportato due migranti in Italia senza autorizzazione : Li avrebbe fatti scendere da un furgone a Clavière, sulle Alpi torinesi: la procura di Torino ha aperto un'inchiesta The post Il governo accusa la Francia di aver riportato due migranti in Italia senza autorizzazione appeared first on Il Post.

Lodi - dietrofront del governo : ai bimbi stranieri basterà l'autocertificazione : Ai bambini stranieri di Lodi, per entrare a mensa, potrà bastare un'autocertificazione? È la nuova linea, annunciata ieri sera, come di consueto, via Facebook dal ministro dell'Interno Matteo Salvini :...

Matteo Renzi : "Pd non basta. Minniti? autorevole"/ Ultime notizie : "Governo? Sono davvero preoccupato" : Matteo Renzi: "Pd non basta. Minniti? Autorevole". Ultime notizie, l'ex premier si scaglia contro Lega e Movimento 5 Stelle: "Governo? Sono davvero preoccupato"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 11:09:00 GMT)

Ponte Genova - autostrade presenta il suo progetto “clandestino”/ Ultime notizie - ma il Governo si oppone : Ponte Genova, Autostrade presenta il suo progetto “clandestino”. Ultime notizie, ma il Governo si oppone e punta a revocare la concessione ad Aspi in tempi brevi(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 11:07:00 GMT)

Berna : governo cittadino autorizza gara Formula-E : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Pace Fiscale - il governo punta al condono automatico di tutte le cartelle fino a 1000 euro : Secondo il Sole 24 Ore allo studio dei tecnici del governo ci sarebbe una proposta che prevede il condono automatico di tutte le cartelle inferiori a 1000 euro - cifra comprensiva di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni - affidate alla riscossione di Equitalia tra il 2000 e il 2010.Continua a leggere

Genova - il comitato degli sfollati contro il decreto del governo : 'Sì ad autostrade per rifare il ponte' : E sul Dl Genova ribadiscono che non sono presenti 'le misure chieste dal sindaco. Non ci sono sicurezze'. Intanto è rrivato il via libera dei tecnici per il rientro per poche ore nelle proprie ...

Le dichiarazioni di alcuni membri del Governo e le scelte dello stesso esecutivo su temi, come le infrastrutture, non fanno che aiutare il rialzo dello SPREAD. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 06:03:00 GMT)

Genova - il comitato degli sfollati : Il governo sbaglia - anche autostrade per rifare il ponte : E sul decreto ribadiscono che non sono presenti 'Le misure chieste dal sindaco. Non ci sono sicurezze, rischiamo di star fuori casa per anni'. Sul luogo del crollo oggi la visita della nazionale di ...

Savona : "Programma economico del governo è moderato - UE col pilota automatico" : Paolo Savona, ministro delle Politiche Europee, difende l’azione del governo Conte in termini di politica economica. Oggi i mercati hanno reagito molto male dopo la bocciatura da parte dell'Ue del Def avvenuta venerdì scorso, con lo spread che è schizzato oltre quota 300. "Il programma di governo, dal punto di vista della logica economica e della necessità pratica, è moderato e con tutte le cautele necessarie", ha dichiarato il ministro ...

Ponte Morandi - Antitrust : “Ok esclusione di autostrade”. Concessionaria : ‘Pronti a fare molto di più - ma governo non vuole’ : L’esclusione di Autostrade dalla ricostruzione del Ponte Morandi, decisa nel decreto Genova, è “giustificata” sotto il profilo della concorrenza. Non lo è, invece, quella di tutti gli altri concessionari. È questo il parere della Autorità garante della concorrenza e del mercato, intervenuta in commissione Trasporti nel corso delle audizioni relative al provvedimento adottato dal governo dopo il crollo del viadotto Polcevera nel ...

Berlusconi : sono preoccupato dalla deriva autoritaria del governo - siamo vicini al baratro : Silvio Berlusconi si è detto "preoccupato dalla deriva autoritaria" dei 5 stelle e che questo governo porti al "baratro" non solo economico ma anche sul fronte delle ‎libertà. "Auspichiamo la fine prossima di questo governo - ha aggiunto - e il centrodestra si ripresenterà agli elettori".‎

MARCO BUCCI COMMISSARIO GENOVA : "RICOSTRUZIONE IN 12-16 MESI"/ "autostrade fuori come da decreto Governo" : COMMISSARIO GENOVA per la ricostruzione del ponte Morandi è MARCO BUCCI: ponte Morandi, "12-16 mesi, Autostrade è fuori come scritto nel decreto dal Governo"(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 18:16:00 GMT)

Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. La tagliola automatica per le misure del Governo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 ottobre(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 17:56:00 GMT)