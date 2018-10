Rc auto | decreto per eliminare gap prezzi tra diverse zone del paese

Cdm approva nuovo decreto contro leggi inutili e per Rc auto equa : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto "tagliascartoffie" e leggi inutili. E' quanto trapela da fonti di palazzo Chigi. "Oltre 100 adempimenti - hanno spiegato - in meno per le imprese, Rc ...

Arriva il decreto taglia scartoffie : “Ci sarà una Rc auto più equa” : Arriva il decreto "taglia scartoffie e leggi inutili", un provvedimento che si accompagnerà a decreto fiscale e manovra e che introdurrà una novità annunciata negli scorsi giorni dal ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio: una Rc auto "più equa", senza differenze tra le varie zone del Paese, come avviene invece oggi.Continua a leggere

Bollo auto e multe : la bozza del decreto fiscale cancella i debiti fino a mille euro : Belle notizie sicuramente in arrivo per alcuni automobilisti: il Governo ha previsto l'estinzione di multe, Bollo auto e imposte locali fino a mille euro. A fare parte della sanatoria saranno i debiti iscritti al ruolo nel periodo che va dal 2000 al 2010, anche se l'Esecutivo sta cercando di estendere il tutto anche ai debiti avvenuti dopo il 2010. cancellazioni automatiche Tutti i cittadini italiani che volessero capire se rientrino nella ...

Genova - cambia il decreto : 72 mln in più. Fuori solo autostrade - Bucci soddisfatto : Il sindaco e commissario straordinario approva il provvedimento al 99%, così come il governatore Toti. Critiche dal Pd: 'manca un piano per far ripartire la città' -

Il decreto Genova mostra i suoi limiti. Anche escludere autostrade potrebbe rivelarsi un autogol : I pesanti disagi provocati ai genovesi dalla viabilità spezzata dal ponte crollato sono lontani dall’essere risolti. Per non parlare di quelli sopportati dagli sfollati ancora privi di prospettive future. Genova e il decreto per la ricostruzione del ponte sono diventati un vero e proprio banco di prova del governo. Porto e logistica, mobilità delle persone, attività commerciali ed aziendali stanno tutte sopportando conseguenze negative che ...

Decreto migranti - il Colle blocca l'automatismo denuncia-espulsione : LE STRADE Le formule per correggere il testo sono anche loro tema di grande attenzione politica. La strada più semplice, che più piace al Quirinale perché eviterebbe tensioni esplicite, prevede che ...

Genova - decreto per il ponte - lo Stato anticipa 360 milioni : autostrade fuori dalla gara. Attesa per l'ok del Colle : A pagare la ricostruzione del ponte di Genova, crollato il 14 agosto scorso, sarà lo Stato. Il testo finale del decreto, arrivato ieri al Quirinale, conferma quanto anticipato dal Messaggero....