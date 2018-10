Raqqa | un anno dopo La Coalizione a guida Usa continua a non dare risposte

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Il 17 ottobre 2017,una feroce battaglia durata quattro mesi, le Forze democratiche siriane – partner a maggioranza curda sul terreno dellaUsa – annunciarono la vittoria nei confronti dello Stato islamico, che aveva usato gli abitanti dicome scudi umani e commesso altri crimini di guerra. Il prezzo della vittoria fu terribile: quasi l’80 per cento della città distrutto e molte centinaia di civili uccisi, la maggior parte dei quali dai bombardamenti della. In una lettera inviata ad Amnesty International il 10 settembre 2018, il dipartimento della Difesa Usa – le cui forze lanciarono la maggior parte degli attacchi aerei e con l’artiglieria contro– ha scritto chiaramente che non accetta alcuna responsabilità per le vittime civili. Lanon intende risarcire i sopravvissuti e i parenti dei civili ...