Rapina in banca a Roma | direttore perde i sensi

Fanno buco nella parete e Rapinano una banca : È caccia ai 5 malviventi : Un commando armato fromato da cinque persone, con indosso maschere, parrucche, cappelli e occhiali da sole, ha fatto irruzione nella filiale della banca popolare di Novara del quartiere Portuense di Roma e ha svuotato il caveau. I rapinatori sono entrati attraverso un buco aperto in un garage attiguo al palazzo, hanno disarmato la guardia giurata sorprendendola alle spalle e hanno costretto il direttore ad aprire la cassaforte. Poi sono fuggiti ...

Col volto coperto Rapinano una banca ad Acireale : catturati 2 banditi : I carabinieri della Compagnia di Acireale e della Stazione di Guardia Mangano hanno arrestato nella flagranza Luigi Emanuele Leonardi, 40 anni, di Mascali , CT, e Rosario Fichera, di 56, di Aci Sant'...

Roma : Rapina in banca a via Anagnina - rintracciato e arrestato complice : Roma – Il 2 ottobre scorso in tre, travisati ed armati di taglierini avevano Rapinato una banca di via Anagnina. La Polizia intervenuta sul posto aveva arrestato in flagrante due dei Rapinatori ancora all’interno. Il “palo” pero’ era riuscito a fuggire prima dell’arrivo delle pattuglie. Le ricerche del complice si erano da subito focalizzate sulle telecamere di sicurezza della banca che avevano immortalato il ...

Marco Turchetti - l'uomo che guidava l'auto su cui fu ucciso Gabriele Sandri - arrestato per Rapina in banca con ostaggi : Due rapinatori hanno assaltato una filiale del Monte dei Paschi di Siena a Roma, precisamente in via Anagnina. Pochi istanti dopo i due criminali si trovano faccia a faccia con le pattuglie della polizia, allertata dall'allarme scattato, che li arresta entrambi dopo una breve trattativa. Ma i due banditi non sono nuovi al crimine. Uno di loro è Marco Turchetti, amico di Gabriele Sandri.Proprio Turchetti ha un passato dal sapore tragico ...