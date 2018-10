Ranking Wta | Camila Giorgi numero 28 | suo best ranking

Nuovo Ranking Wta - 15/10/2018 : miglior piazzamento in carriera per Camila Giorgi : Camila Giorgi al suo ‘best Ranking’ dopo la vittoria nel torneo austriaco di Linz, in vetta ancora la Halep nonostante i problemi fisici Camila Giorgi ritocca il suo ‘best Ranking’ e sale al numero 28 del mondo. Grazie alla vittoria nel torneo Wta di Linz a 26enne di Macerata ha guadagnato 4 posizioni nella classifica Wta aggiornata ad oggi, confermandosi la prima delle azzurre. Alle sue spalle perde 16 posti Sara ...

Tennis - Camila Giorgi vola nella classifica Wta! Best Ranking dopo la vittoria nel torneo di Linz : Camila Giorgi vola nel ranking WTA e sale al numero 27 della classifica mondiale di Tennis femminile. La marchigiana, grazie alla vittoria ottenuta nel torneo di Linz (sconfitta agevolmente la russa Ekaterina Alexandrova in Finale), ha scalato ben cinque posizioni rispetto all’inizio del torneo in terra austriaca e domani potrà festeggiare il suo Best ranking (non era mai andata oltre alla trentesima piazza) con 1813 punti in cantiere (ne ...

