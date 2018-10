Rai | Giornata Mondiale Alimentazione | la programmazione speciale

Giornata Europea della Cultura EbRaica - Orvieto in prima linea : ... proponendo testimonianze che raccontano la memoria di un popolo, di generazione in generazione, e molti eventi, come visite guidate, concerti e spettacoli teatrali, mostre d'arte, conferenze, ma ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : i risultati della sesta giornata. Doppio successo degli USA al femminile - tra gli uomini bis UcRaina : La sesta giornata del Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires ha visto competere il girone B sia nel torneo maschile che in quello femminile. Non è stata impegnata l’Italia maschile, che giocherà dopodomani, tuttavia hanno messo piede in campo gli USA nel torneo femminile, vincendo ampiamente entrambe le partite. Di seguito i risultati completi: TORNEO MASCHILE – GIRONE B Venezuela-Ucraina 16-22 (Alcala e Ortega ...

Da Corto Maltese agli aliciotti - il programma romano della Giornata europea della cultura ebRaica domenica 14 ottobre : Ricco il programma romano della Giornata europea della cultura ebraica, promossa dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e giunta alla diciannovesima edizione. Un tema inedito farà da fil rouge ...

Giornata Internazionale del Caffè in tour con ViRail. : Luogo ideale per un buon Caffè ma anche per incontrare la cucina di tutto il mondo è infine Castroni, a Roma dal 1932. Da Milano a Roma, Virail consiglia l'aereo, durata 1h 10 min Napoli A Napoli l'...

Rai : programmazione speciale per la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione : La Rai dedicherà una programmazione speciale alla Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, il prossimo 3 ottobre, giornata istituita per ricordare il naufragio avvenuto al largo di Lampedusa nella notte tra il 2 e 3 ottobre 2013 in cui persero la vita 368 persone partite dalla Libia. Il primo appuntamento sarà domenica 30 settembre alle 20.30 su Rai3 con “La difesa della razza – vittime dell’immigrazione”, un ...

Rai - palinsesto speciale per la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione : palinsesto Rai speciale in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione: ecco cosa vedremo in tv La Rai dedica una speciale programmazione televisiva in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione. Ecco cosa vedremo in tv mercoledì 3 ottobre, Giornata istituita per ricordare il naufragio avvenuto al largo di Lampedusa nella notte tra il 2 e 3 ottobre 2013 in cui ...

Giornata per la ricerca : Anelli - rettore - - 'risultati di grande valore culturale e sociale'. Raimondi - presidente Gemelli - - 'festeggiamo ... : ... particolarmente in un periodo in cui sembra mancare fiducia nella scienza'. Lo ha detto questa mattina il rettore dell'Università Cattolica, Franco Anelli, inaugurando i lavori della settima ...

Arriva anche in Granda la Giornata Europea della Cultura EbRaica : Tra visite guidate e itinerari archeologici, concerti e spettacoli teatrali, mostre d'arte, conferenze, assaggi di cucina kasher ed eventi per i più piccoli, è l'occasione ideale per farsi raccontare ...