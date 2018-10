: 'Ci sono criminali ovunque si guardi, la situazione è disperata' Lo scriveva la giornalista maltese… - Raiofficialnews : 'Ci sono criminali ovunque si guardi, la situazione è disperata' Lo scriveva la giornalista maltese… - NotizieIN : Rai, Daphne e 'il prezzo della libertà' - Cyber_Feed : • News • #Rai, Daphne e 'il prezzo della libertà' -

Domani ricorre il 1° anniversario dell' uccisionegiornalista malteseCaruana Galizia, nota per le sue inchieste anti-corruzione. Era sposata e aveva tre figli. Rainews24 dedicherà uno speciale in diretta (ore 16.30) ad altri reporter italiani e stranieri uccisi o minacciati di morte a causa del loro lavoro d'inchiesta. Da Malta sentiremo come l'isola celebra la memoria die il punto sulle indagini. Ci saranno collegamenti con Mosca e Istanbul sulla repressionedi stampa.(Di lunedì 15 ottobre 2018)