Ragazzino adescato da un anziano | le telecamere di Storie Italiane filmano tutto

Barletta : Ragazzino di 15 anni adescato per strada - drogato e violentato da un 53enne : Arrestato dai carabinieri a Barletta con l’accusa di violenza sessuale e spaccio di sostanze stupefacenti in danno di un minorenne un uomo di cinquantatre anni senza fissa dimora. È stato lo stesso ragazzo, un quindicenne romeno, a riferire ai genitori quanto accaduto e a far scattare le indagini.Continua a leggere