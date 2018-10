Radio 105 e Virgin Radio diventano le radio ufficiali della Nba in Italia

Barty Colucci sbarca a Radio 105 con 'A me mi piace' : 2 Si è tenuto due giorni fa a Milano l'evento di presentazione dei palinsesti delle Radio del gruppo RadioMediaset. In particolare, per quanto riguarda Radio 105, c'era molta attesa per il nuovo progetto che sta per vedere coinvolti il comico e speaker Barty Colucci ed il tecnico di regia Claudio Cannizzaro. Entrambi hanno appena lasciato l'emittente romana RDS, ed in particolare 'Tutti Pazzi per RDS', ovvero il morning show che ...