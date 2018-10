Racing Gent | il portiere Frans segna con una spettacolare rovesciata | VIDEO

Superbike - il team Aruba Racing-Ducati parte bene nel weekend in Argentina : Il team Aruba Racing – Ducati è tornato in pista a Villicum con Melandri nelle prime posizioni sin dai primi giri di prove Il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato oggi in pista a Villicum (Argentina), teatro del dodicesimo round del Campionato Mondiale Superbike, che approda per la prima volta in Sudamerica. Alle prese con un nuovo tracciato, piloti e squadra hanno iniziato con riscontri positivi il lavoro sul setup in vista ...

Superliga - Racing batte Argentinos Juniors e allunga in vetta : Prosegue il suo cammino in vetta alla Superliga argentina il Racing Club che si impone 2-0 in casa dell’Argentinos Juniors. A decidere la sfida valida per la settima giornata i gol dell’attaccante Jonathan Cristaldo al 31′ e il raddoppio su rigore realizzato da Lisandro Lopez al 50′. In classifica l’Academia sale a 19 punti, +5 sulla più diretta avversaria, l’Atlético Tucumán, fermo per il rinvio dovuto ...

Argentina - Racing torna in vetta alla superliga : Il Racing torna in vetta alla superliga Argentina battendo 1-0 l’Unión nel match che chiude la sesta giornata. A decidere l’incontro disputato allo stadio ‘Cilindro’ di Avellaneda in favore dell”Academia’ il gol di testa di Augusto Solari, al 58′. La classifica vede ora il Racing in testa con 16 punti, seguito a 14 dall’Atletico Tucumán, a 12 l’Aldosivi che ha regolato 2-0 il Belgrano. ...