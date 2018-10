Questo governo mi disgusta La posizione dei 5S sulla Tap? Più grave di un

Pd alla riscossa. Zingaretti : manderemo a casa Questo governo : E sui migranti, tema che in queste ore sta facendo vacillare anche la premier tedesca Angela Merrkel, preme per una nuova politica di integrazione: "fermare il traffico di migranti e colpire gli ...

Martina : "Questo governo sta scientemente organizzando l'uscita dall'Euro" : LaPresse, "Questo governo sta scientemente organizzando l'uscita dall'Italia dall'Europa e l'uscita dall'Italia dall'Euro". Così il segretario del Pd, Maurizio Martina alla prima tappa a Palermo delle ...

Fabio Volo : 'Visione del mondo di Questo governo non è la mia - Salvini è 'figlio' del PD' : Nella puntata di questo giovedì 11 ottobre della nota trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, in onda su Radio Uno e condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, è intervenuto il noto scrittore, attore e conduttore Fabio Volo, il quale ha parlato anche un po' a sorpresa di temi strettamente di attualita' Politica. Vediamo le parti salienti di quello che ha affermato. Fabio Volo: 'Salvini è popolare a causa di quelli di prima, tornerei ...

Severgnini a Travaglio : “Sei filogovernativo”. “Veramente ho definito Questo governo ‘armata Brancaleone'” : Polemica rovente a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il giornalista de Il Corriere della Sera, Beppe Severgnini. Travaglio ribadisce che non si può lasciar comandare i mercati e critica l’atteggiamento assunto dal governo gialloverde: “Noi dobbiamo avere una politica forte che sappia fronteggiare i mercati e che cerchi di persuaderli sulla bontà delle sue scelte, senza delegare a loro i ...

Pd - Zingaretti : "Va costruita in fretta un'alternativa a Questo governo" : "Va costruita un'alternativa a questo governo e va fatta anche in fretta". Così Nicola Zingaretti, governatore del Lazio e candidato alla segreteria del Pd, durante un evento a Milano.

Michele Placido : "Guardo con interesse al nuovo governo - a Questo cambiamento. Non mi auguro che fallisca - ma che porti avanti le sue idee" : In "Viva l'Italia", film del 2012 di Massimiliano Bruno, Michele Placido era un politico che in seguito ad un ictus cominciava a dire tutta la verità, nefandezze e tradimenti inclusi. Nel periodo in cui il Movimento 5 Stelle iniziava la sua ascesa il film, dura critica alla "casta", fu un discreto successo di critica e pubblico. Intervistato da Libero, l'attore pugliese si confida su futuro, politica e vita privata. Il suo prossimo ...

Antonio Tajani : “Salvini - fai cadere Questo governo che fa del male al Paese” : Il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani ed esponente di primo piano di Forza Italia, intervenendo a una manifestazione pubblica, lancia un appello a Matteo Salvini, affinché metta fine all'alleanza "contro natura" con il Movimento 5 Stelle e faccia cadere un governo "che sta facendo del male al Paese".Continua a leggere

Prodi : “Con Questo governo l’Italia rischia di diventare una democrazia illiberale” : Romano Prodi in un'intervista, critica l'atteggiamento del governo: "Penso alla scena dei ministri grillini affacciati al balcone di Palazzo Chigi. Di Maio ha scritto: 'Da quel balcone si sono affacciati per anni gli aguzzini degli italiani'. Noi non ci siamo mai affacciati al balcone. Dove c'è l'istituzione non ci si affaccia al balcone".Continua a leggere

Def - Berlusconi : “Reddito cittadinanza è un disastro. Salvini rifletta - auspico la fine di Questo Governo” : “Abbiamo parlato della manovra che non si conosce esattamente e in particolare del reddito di cittadinanza, una cosa che non sta in piedi, un disastro, perché spingerà molti a non cercare più lavoro, molti a lasciare lavori tanto paga lo Stato. Riteniamo sia un disastro che non possa portare a eliminare la povertà ma solo un gran buco nero nel bilancio, oltre che un danno e un’ingiustizia per chi lavora”. Così Silvio Berlusconi ...

Manovra - Tria : "Questo non è un governo dalla finanza allegra" : LaPresse, Giovanni Tria rassicura: "Questo non è un governo dalla finanza allegra, i conti pubblici non salteranno per dare spazio alle promesse". Il ministro dell'Economia poi spiega: "Gli impegni del governo saranno mantenuti con una forte gradualità, nel corso della legislatura".

Conte : Questo è un governo che ha messo gli 'ultimi' al centro delle proprie politiche : Con il governo del Cambiamento abbiamo ridato protagonismo e credibilità all'Italia in Europa e nel mondo. L'amicizia con gli Usa e con Trump, i vertici dei Consigli europei. A ottobre mi recherò a ...

[L'intervista] "Bene il reddito di cittadinanza - ma Questo governo è una somma di interessi che non può durare" : Aldo Giannuli, storico, profondo conoscitore delle pagine più oscure della Prima Repubblica, della strategia della tensione degli anni Settanta e Ottanta, ha conosciuto molto da vicino il mondo, i protagonisti dei Cinque Stelle. Simpatizzante, ha avuto lunghe frequentazioni con i vari Casaleggio, Grillo e Di Maio. Poi, proprio quando il movimento stava per coronare i suoi sogni ...

Berlusconi : il governo cambi Questo Def - che fa male all'Italia : Silvio Berlusconi lancia "un appello" alla maggioranza e al governo "affinché cambino le cose che hanno deciso; perché sono cose che fanno male all'Italia, cose che fanno male a tutti gli italiani". L'ex premier ha rilasciato un'intervista a 'Night tabloid' su Rai Due nel giorno del suo ottantaduesimo compleanno. "Avete visto cosa è successo in borsa? Sui ...

"Questo Def doveva farlo il Pd Da sinistra dico : bene il governo" : Intervista di Affaritaliani.it a Stefano Fassina, deputato di Liberi e Uguali, sul Def approvato dal governo Conte. "Sono stati fissati obiettivi necessari e coraggiosi. E, proprio perché coraggiosi..." Segui su affaritaliani.it