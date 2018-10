Qualcuno chiami un dottore di ricerca!

ilfoglio

: Ma insomma, in Italia i dottori di ricerca sono troppi o troppo pochi? 'Bandiera Bianca', la rubrica di… - ilfoglio_it : Ma insomma, in Italia i dottori di ricerca sono troppi o troppo pochi? 'Bandiera Bianca', la rubrica di… - MrEfis79 : No #couscous No paella No sushi No sanità mentale In nome del Sovranismo Alimentare (??: Qualcuno chiami un'am… - Perfectsilence_ : RT @blueisak: Beh raga da domani comincia il rollercoaster di emozioni non penso di essere pronta qualcuno chiami il 118 #SkamItalia -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Ma insomma, in Italia i dottori di ricerca sono troppi o troppo pochi? Troppo pochi, parrebbe guardando le stime rese note dalle università milanesi sul rapporto fra posti banditi e domande ricevute: circa duecento su mille per la Bicocca,in più su milleseicento per il Politecnico, trecent