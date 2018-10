Putin probabilmente coinvolto in assassinii e avvelenamenti | ma ho fiducia in

"Putin probabilmente coinvolto in assassini e avvelenamenti - ma ho fiducia in lui" : Il presidente russo, Vladimir Putin, è stato "probabilmente coinvolto in assassini e avvelenamenti". Lo ha affermato il presidente Usa Donald Trump partecipando al programma '60 minuti' della Cbs assicurando però che continua ad avere 'fiducia' in lui. "probabilmente lo è stato - ha detto Trump, probabilmente sì, però ho fiducia, non è stato nel nostro Paese".

