Putin probabilmente coinvolto in assassini e avvelenamenti | ma ho fiducia in

Trump : «Putin probabilmente coinvolto in avvelenamenti e assassini ma non in Usa» : Il presidente degli Stati Uniti per la prima volta ospite del programma «60 minutes» della Cbs precisa che «probabilmente» il leader del Cremlino è coinvolto in questi fatti ma è sembrato diminuirne la gravità