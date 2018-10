Pronostico Uefa Nations League | 16 ottobre 2018 | Consigli scommesse 4^giornata

Pronostico Gibilterra vs Liechtenstein - UEFA Nations League 16-10-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-2019, Lega D Gruppo 4, quarta giornata, Analisi e Pronostico di Gibilterra-Liechtenstein, martedì 16 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Gibilterra-Liechtenstein, martedì 16 ottobre. E’ una partita con tanti temi da offrire: ad entrambe servono punti per distaccare in classifica l’Armenia, impegnata in casa con la capolista Montenegro a punteggio pieno. Analisi e Pronostico della partita.Come ...

Pronostico Armenia vs Macedonia - UEFA Nations League 16-10-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-2019, Lega D Gruppo 4, quarta giornata, Analisi e Pronostico di Armenia-Macedonia, martedì 16 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Armenia-Macedonia, martedì 16 ottobre. L’Armenia può ancora sperare nel secondo posto ma deve battere in casa la Macedonia capolista del gruppo 4 di Lega D e a punteggio pieno. I padroni di casa devono riscattare la pessima sconfitta subita con Gibilterra. Analisi e ...

Pronostico Spagna-Inghilterra - UEFA Nations League 15-10-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-2019 Analisi e Pronostico di Spagna-Inghilterra, lunedì 15 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. UEFA Nations League:Spagna-Inghilterra, lunedì 15 ottobre.Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Spagna e Inghliterra alla partitaA Siviglia gara di ritorno tra Spagna e Inghilterra nel Gruppo 4 della Lega A. Nell’andata di settembre la nuova nazionale di Luis Enrique ha battuto la squadra ...

Pronostico Lussemburgo vs San Marino - UEFA Nations League 15-10-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-2019, Lega D Gruppo 2, quarta giornata, Analisi e Pronostico di Lussemburgo-San Marino, lunedì 15 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Lussemburgo-San Marino, lunedì 15 ottobre. La quarta giornata di UEFA Nations League vedrà il Lussemburgo ospitare la cenerentola del gruppo San Marino. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Lussemburgo e San Marino?La Nazionale lussemburghese è seconda nel ...

Pronostico Bielorussia vs Moldavia - UEFA Nations League 15-10-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-2019, Lega D Gruppo 2, quarta giornata, Analisi e Pronostico di Bielorussia-Moldavia, lunedì 15 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Bielorussia-Moldavia, lunedì 15 ottobre. Ad un passo dalla qualificazione ad Euro 2020, dopo tante delusioni. E’ questo l’obiettivo di giocatori e tifosi bielorussi, ma la Moldavia, ancora in corsa per la qualificazione, non sarà un avversario abbordabile. ...

Pronostico Lituania vs Montenegro - UEFA Nations League 14-10-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-2019, Lega C Gruppo 4, quarta giornata, Analisi e Pronostico di Lituania-Montenegro, domenica 14 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Lituania-Montenegro, domenica 14 ottobre. Un girone piuttosto difficile e una qualificazione ai prossimi Europei che appare complicata. E’ questo lo stato d’animo di Lituania e Montenegro ma con gli ospiti che possono ancora giocarsi la qualificazione. ...

Pronostico Romania vs Serbia - UEFA Nations League 14-10-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-2019, Lega C Gruppo 4, quarta giornata, Analisi e Pronostico di Romania-Serbia, domenica 14 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Romania-Serbia, domenica 14 ottobre. A Bucarest si decide tutto o quasi. Nel gruppo 4 di Lega C delle qualificazioni ad Euro 2020, la Romania ospita la Serbia in una gara che deciderà probabilmente il destino delle due compagini. La classifica attuale vede i rumeni a quota 5 ...

Pronostico Uefa Nations League - Polonia-Italia 14 Ottobre 2018 : Il Pronostico di Polonia-Italia valevole per la seconda giornata di UEFA Nations League.Domenica 14 Ottobre 2018, per la League A della UEFA Nations League, andrà in scena la sfida fra Polonia ed Italia, che si giocherà alle ore 20:45 allo Stadion Slaski.La vittoria è importante da ambo le parti, ma in particolar modo lo è per l’Italia che in 2 giornate fa disputate in questa UEFA Nations League, nel Girone A, ha ottenuto un solo punto ...

Pronostico Bulgaria-Cipro - UEFA Nations League 14-10-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-2019, 3^ giornata, Analisi e Pronostico di Bulgaria-Cipro 14 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Bulgaria-Cipro 13 ottobre: si gioca per la terza giornata del gruppo 3 della Lega C della Nations League. Bulgari favoriti.Come arrivano Bulgaria e Cipro alla garaLa Bulgaria guida la classifica del gruppo 3 a punteggio pieno con 6 punti dopo 2 gare giocate, e corre spedita verso la promozione in Lega B. I ...

Pronostico Austria-Irlanda del Nord - UEFA Nations League 12-10-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-2019, Gruppo 2, 3^ giornata, Analisi e Pronostico di Austria-Irlanda del Nord venerdì 12 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.In programma questa sera alle 20.45 all’Ernst-Happel Stadion di Vienna Austria-Irlanda del Nord, gara valida per la seconda giornata di UEFA Nations League, Lega B, Gruppo 3.Come arrivano Austria e Irlanda del Nord?Entrambe ultime in classifica nel girone a 0 ...

Pronostico Macedonia vs Liechtenstein - UEFA Nations League 13-10-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-2019, Lega D Gruppo 4, 3^ giornata, Analisi e Pronostico di Macedonia-Liechtenstein, sabato 13 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Macedonia-Liechtenstein, sabato 13 ottobre. Entrambe sono alla ricerca di punti per staccare l’Armenia, l’unico vero pericolo del gruppo. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Macedonia e Liechtenstein?La Macedonia è a punteggio pieno dopo due turni ...

Pronostico Armenia vs Gibilterra - UEFA Nations League 13-10-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-2019, Lega D Gruppo 4, 3^ giornata, Analisi e Pronostico di Armenia-Gibilterra, sabato 13 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Armenia-Gibilterra, sabato 13 ottobre. La sconfitta in trasferta contro la Macedonia ha complicato la corsa dell’Armenia verso la qualificazioni ad Euro 2020 per quanto concerne il Gruppo 4 della Lega D. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Armenia e ...

Pronostico Olanda-Germania - Uefa Nations League 13-09-2018 : Uefa Nations League 2018-2019, analisi e Pronostico di Olanda-Germania Uefa Nations League 13 OTTOBRE 2018:Consigli per la tua scommessa vincente.Ad Amsterdam sfida tra Olanda e Germania nel Gruppo 1 della Lega A di Nations League. Ecco il Pronostico vincente.Come arrivano Olanda e Germania alla sfidaUna gara particolarmente delicata soprattutto per gli Orange, che dopo la sconfitta all’esordio 2-1 contro la Francia non possono permettersi ...

Pronostico Bielorussia vs Lussemburgo - UEFA Nations League 12-10-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-2019, Lega D Gruppo 2, 3^ giornata, Analisi e Pronostico di Bielorussia-Lussemburgo, venerdì 12 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Bielorussia-Lussemburgo, venerdì 12 ottobre. La Bielorussia sfida il Lussemburgo nella terza giornate del Gruppo 2 della Lega D, valida per le qualificazioni a Euro 2020. Un match che vale la testa della classifica del gruppo tra due squadre ancora imbattute. Analisi e ...