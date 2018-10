Pronostico Olanda-Belgio | Amichevole nazionali 16-10-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

Olanda-Germania: pronostico e quote per scommesse

(Di lunedì 15 ottobre 2018)di, martedì 16 ottobre. Consigli per la tua scommessa vincente.Martedì 16 ottobreè in programma alle ore 20:45 allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles l’tra.Come arrivanoalla partita?I Diavoli Rossi partono favoriti ma attenzione agli Orange con il morale alto dopo il successo sulla Germania. Ilguidato dal commissario tecnico spagnolo Roberto Martinez vengono dalla vittoria per 2-1 contro la Svizzera mentre gli Orange guidati dal commissario tecnico Ronald Koeman sono reduci dall’ottimo 3-0 rifilato ad Amsterdam contro la Germania.Nei precedenti, le duemaggiori si affrontano per la ventitreesima volta dal 1934 in poi tra amichevoli e incontri ufficiali e il bilancio è di 9 vittorie, 8 pareggi e 5 successi del, l’ultimo per ...