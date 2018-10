Pronostico Gibilterra vs Liechtenstein | UEFA Nations League 16-10-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

: Pronostico Armenia vs Gibilterra UEFA Nations League 13-10-2018 e Analisi - #Pronostico #Armenia #Gibilterra - zazoomblog : Pronostico Armenia vs Gibilterra UEFA Nations League 13-10-2018 e Analisi - #Pronostico #Armenia #Gibilterra -

(Di lunedì 15 ottobre 2018)-2019, Lega D Gruppo 4, quarta giornata,di, martedì 16 ottobre. Consigli per la tua scommessa vincente., martedì 16 ottobre. E’ una partita con tanti temi da offrire: ad entrambe servono punti per distaccare in classifica l’Armenia, impegnata in casa con la capolista Montenegro a punteggio pieno.della partita.Come arrivanoè reduce dalla prima vittoria in un match ufficiale della sua storia. Joseph Luis Chipolina è l’uomo entrato nella leggenda della Nazionale della rocca: grazie ad una rete del centrocampista dei Lincoln Red Imps hanno conquistato i primi tre punti in assoluto sul campo dell’Armenia. Dal 2013, anno della sua affiliazione alla FIFA,aveva vinto in amichevole solo con Lettonia e ...