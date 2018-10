Pronostico Armenia vs Macedonia | UEFA Nations League 16-10-2018 e Analisi

Pronostico Armenia vs Gibilterra - UEFA Nations League 13-10-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-2019, Lega D Gruppo 4, 3^ giornata, Analisi e Pronostico di Armenia-Gibilterra, sabato 13 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Armenia-Gibilterra, sabato 13 ottobre. La sconfitta in trasferta contro la Macedonia ha complicato la corsa dell’Armenia verso la qualificazioni ad Euro 2020 per quanto concerne il Gruppo 4 della Lega D. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Armenia e ...