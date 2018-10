Privacy·OS per proteggere le informazioni personali con finalità marketing

laragnatelanews

(Di lunedì 15 ottobre 2018) In conformità con il GDPR arriva una soluzione innovativa ed efficace per consentire alle aziende di trattare i dati in completa sicurezza: si chiamaed è la nuova piattaforma sviluppata dalla società italiana Active 121 e si caratterizza per essere il primo sistema al mondo per la gestione sicura e la protezione dellecondi. A differenza di altre soluzioni simili presenti sul mercato,non si limita a produrre la documentazione ma raccoglie e gestisce concretamente i dati di clienti e prospect. Spostando i datisul cloud di, l’azienda si alleggerisce di numerosi oneri e aumenta la sicurezza e la produttività interne; in più trasferisce i rischi di gestione, anche in termini di data breach. “Gli investimenti delle aziende sulla protezione dei dati non sono più indirizzati solamente alla cyber security ...