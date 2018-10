Principesse ‘green’ al Gran Ballo Viennese di Roma condotto da Chiara Giallonardo

tvzap.kataweb

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Torna il glamour e la magia senza tempo deldi, sabato 27 ottobre i riflettori si accendono nella splendida sede dell’Acquariono, in Piazza Manfredo Fanti, nel Rione Esquilino. Giunto alla XII edizione ilGala Charity più atteso e famoso della capitale sarà presentato dalla bellissima conduttrice Rai,, in video su Rai1 ogni sabato con Linea Verde Life. Il programma che da oltre mezzo secolo racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze, quest’anno nella nuova veste editoriale affronta ogni settimana il tema della sostenibilità urbana in tutte le sue accezioni. Elvia Venosa, ideatrice e direttore artistico dell’evento, condurrà per mano in quest’avventura delle giovani splendide ragazze, d’età compresa dai 15 ai 24 anni provenienti da tante regioni italiane: Veneto, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia. Le ...