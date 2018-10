ilmattino

: Previdenza, ora nel mirino c'è la rivalutazione degli assegni - - lunarossa31 : Previdenza, ora nel mirino c'è la rivalutazione degli assegni - - KenSharo : Previdenza, ora nel mirino c'è la rivalutazione degli assegni - - teresa3345 : Previdenza, ora nel mirino c'è la rivalutazione degli assegni -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Anche il governo giallo-verde, come quelli che lo hanno preceduto, guarda alladelle pensioni per ottenere risparmi in tempi rapidi dal capitolo. Il miliardo a cui ha fatto ...