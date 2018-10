Presidente polacco | ogni paese Ue deve sentirsi rispettato

Il Papa parla col Presidente polacco di migranti e Ucraina : Città del Vaticano, 15 ott., askanews, - Nel corso dei 'cordiali colloqui' che Andrzej Duda, presidente della Repubblica di Polonia, a Roma per il 40esimo anniversario dell'elezione di San Giovanni ...

Papa riceve Presidente polacco in anniversario elezione Wojtyla : Città del Vaticano, 15 ott., askanews, - Papa Francesco ha ricevuto oggi alle 10 il presidente della Polonia, Andrzej Duda, a Roma in occasione del 40esimo anniversario dell' elezione di Giovanni Paolo ...

Moglie Presidente polacco dona a Papa prodotti tipici per poveri : Città del Vaticano, 15 ott., askanews, - La Moglie del presidente polacco ha relagato al Papa una cesta di profotti tipici del paese, tra cui salami e una bottiglietta d'olio, in occasione dell'...

Lucerna : Presidente polacco rende onore a eroe olocausto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Napoli - tesoro Milik : è la stagione della rinascita per il polacco - la mossa geniale del Presidente De Laurentiis : La stagione ha preso il via con il botto, il campionato di Serie A già regala grande spettacolo, il primo turno ha regalato già importanti indicazioni. Il Napoli è una seria candidata alla vittoria dello scudetto, la squadra di Carlo Ancelotti è stata molto convincente nella gara contro la Lazio, vincere all’Olimpico rappresenta già un importante biglietto da visita. Gli azzurri giocano a meraviglia, un pò come con Maurizio Sarri, le ...