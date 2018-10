Presentato il nuovo logo ' Senigallia Città della Fotografia' | Mangialardi | ' Un' occasione

"Centro Teatro Spazio" - Presentato il nuovo cartellone artistico 2018/2019 : ... è stato lo stesso Borrelli ad anticipare i temi di una stagione densa di spettacoli e di iniziative. Tant'è che con il nome di Troisi come portabandiera, per ribadire la crescita del "Centro Teatro ...

Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe essere Presentato il 15 ottobre - come suggerisce un nuovo teaser : Un nuovo teaser, sulla cui affidabilità è difficile esprimersi, suggerisce il 15 ottobre come data di presentazione di Xiaomi Mi MIX 3. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe essere presentato il 15 ottobre, come suggerisce un nuovo teaser proviene da TuttoAndroid.

Spazio e vita sulla Terra : origine dei fosfati - Presentato un nuovo studio : L’origine dei fosfati, elementi essenziali per gli organismi viventi sulla Terra è al centro di uno studio condotto dall’Università delle Hawaii. La ricerca ha fornito prove convincenti sull’origine di questi elementi chiave che si sarebbero formati nello Spazio per poi essere trasportati sulla Terra nel suo primo miliardo di anni da meteoriti e comete. I composti – spiega Global Science – sarebbero stati poi incorporati nelle ...

Totti : il nuovo libro sarà Presentato al Colosseo il 27 settembre : Francesco Totti presenterà la sua autobiografia ‘Un Capitano’, scritta assieme al giornalista Paolo Condò, la sera del suo 42/o compleanno in un evento organizzato al Colosseo. La serata a inviti del prossimo 27 settembre, spiega in una nota la casa editrice Rizzoli, è stata scelta in coincidenza con il giorno di pubblicazione del libro e sulla base della disponibilità del Colosseo stesso. Per la realizzazione della serata la ...

Presentato il più avanzato iPhone mai creato e il nuovo Apple Watch : "È il più avanzato iPhone che abbiamo mai creato'' ha dichiarato Tim Cook sul palco dello Steve Jobs Theatre di Cupertino, durante la consueta presentazione settembrina dei nuovi modelli Apple. Questo dopo aver affermato “Oggi porteremo l'iPhone X su un nuovo livello”. Le sue prime parole non erano state però per il nuovo smartphone, ma dedicate al consumatore che “è al centro del mondo Apple” e alle cifre: “Sono più di 2 miliardi gli iOS device ...

Roma. Presentato il nuovo bando di Servizio Civile Volontario : Presentato il nuovo bando per il Servizio Civile Volontario 2018 di Roma Capitale alla presenza della sindaca Virginia Raggi, dell’assessore

Presentato nuovo ponte di Genova : Al summit il governatore Toti, l’architetto, l’ad di Autostrade Castellucci, l’ad di Fincantieri Bono e il sindaco. Un concorso per i quartieri sotto al Morandi

Sulla mia pelle : Presentato a Venezia il nuovo film originale Netflix : Sulla mia pelle è il nuovo film italiano originale Netflix che è stato presentato alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia nella sezione Orizzonti, nel cast spiccano fra tutti Alessandro Borghi che interpreta il protagonista (Stefano Cucchi) e Max Tortora (Giovanni Cucchi). Il film tratta l’emozionante racconto degli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi e della settimana che ha cambiato per sempre la vita ...

Renault Arkana 2019 : il nuovo Crossover della Losanga Presentato a Mosca : Renault gioca al rialzo in uno dei terreni più fertili di questi ultimi anni, quello degli Sport Utility di medie dimensioni curati nell'aspetto e nella tecnologia. Del nuovo Renault Arkana si ...

SBK Team Manager : Presentato il nuovo gioco manageriale per mobile dedicato al mondo delle due ruote : Per la prossima reincarnazione mobile del marchio SBK, lo studio italiano Digital Tales cambia rotta e si allea con gli esordienti Pixel Racers per deviare dal classico gioco di corse in cui si prendevano le parti di uno dei piloti del Campionato Mondiale Motul FIM Superbike, proponendo un Manageriale che consentirà di gestire tutto il lavoro di squadra oltre la pista. Giocando a SBK Team Manager si scoprirà come funziona un vero Team, e quanto ...

Presentato il nuovo The Dot - l’ennesima evoluzione dello smartwatch per ipovedenti : The Dot è stato lanciato tramite eBay in Australia e confidiamo che la distribuzione possa essere presto estesa ad altri paesi L'articolo Presentato il nuovo The Dot, l’ennesima evoluzione dello smartwatch per ipovedenti proviene da TuttoAndroid.