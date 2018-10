Presadiretta racconta la guerra per le agevolazioni sul lavoro che si combatte nei Paesi

huffingtonpost

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Gli Stati dell'est Europa combattono da anni unasilenziosa a colpi difiscali e incentivi per sottrarsi reciprocamente fette di mercato. Proprio su questo tema si incentra l'ultima puntata di, intitolata appunto "Ladel", in onda stasera alle 21.15 su Rai 3.Tra questic'è la Slovacchia, balzata alla cronaca quando è scoppiata la crisi dell'Embraco. Il caso esplode a gennaio del 2018 quando l'azienda brasiliana che appartiene al gruppo Whirlpool, comunica che vuole chiudere lo stabilimento italiano di Riva di Chieri, nel torinese, dove da 25 anni si producono motorini elettrici per frigoriferi. La Embraco non chiude perché' è in crisi, ma perché' decide di spostare tutta la produzione in Slovacchia e 500 lavoratori italiani rischiano di essere licenziati.La vicenda arriva fino a Bruxelles, ...