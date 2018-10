Premier League | Busà | -75kg | domina a Tokyo | punti per il ranking olimpico Altri 5

Calciomercato Real Madrid - pronta l’offensiva per un calciatore della Premier League : Il Real Madrid continua a pensare a come migliorare la propria squadra. L’attenzione sarebbe rivolta a un calciatore della Premier League, il jolly offensivo del Chelsea Eden Hazard. Il classe ’91 ha dichiarato a più riprese come il suo sogno sin da bambino fosse quello di vestire la maglia dei Blancos, ma ha altresì affermato di non voler lasciare il Chelsea nel prossimo gennaio. Don Balon, intanto, ha svelato come il Real potrebbe ...

Karate - Premier League 2018 : Luigi Busà trionfa a Tokyo! Silvia Semeraro - Clio Ferracuti - Mattia Pampaloni e le squadre del kata centrano il terzo posto : Luigi Busà torna al successo e lo fa in grande stile, trionfando nei -75 kg a Tokyo nell’ultima tappa stagionale della Premier League di Karate. Il 31enne siciliano, al rientro sul tatami giapponese dopo lo stop per un infortunio, dimostra ancora una volta la sua classe unica e ottiene così punti fondamentali per il ranking olimpico, oltre che dare un segnale importante in vista dei Mondiali di Madrid del prossimo mese. Busà ha sconfitto in ...

Karate - Premier League 2018 : altre tre finali azzurre! Silvia Semeraro - Clio Ferracuti e il team kata femminile in lotta per il podio : Italia brillante anche nella seconda giornata di gare a Tokyo per l’ultima tappa stagionale della Premier League di Karate. Oggi sul tatami giapponese gli azzurri sono riusciti a centrare altre tre finali per il terzo posto e domani saranno complessivamente otto le finali in cui troveremo in gara i nostri portacolori. Nel kumite, nei +68 kg Clio Ferracuti lotterà per salire sul podio per la terza volta consecutiva in Premier League. La 22enne ...

Karate - Premier League 2018 : Luigi Busà vola in finale nei -75 kg! La sorella Lorena - Viviana Bottaro - Mattia Pampaloni e il team kata maschile in lotta per il terzo posto : Grande Italia nella prima giornata di gare a Tokyo per l’ultima tappa stagionale della Premier League di Karate. Sul tatami giapponese gli azzurri hanno brillato, centrando complessivamente cinque finali, di cui una per la vittoria e le altre per il terzo posto. Andiamo quindi a scoprire i protagonisti odierni. Partiamo dal kumite, dove nei -75 kg Luigi Busà centra la finale. Il fuoriclasse siciliano, al rientro in gara in ambito internazionale, ...

Fifa 19 : Hazard è il POTM di settembre della Premier League! Sbc disponibili! : Eden Hazard è il vincitore del POTM di settembre della Premier League! Manca ancora l’annuncio ufficiale ma sul sito EA Sports è stata aggiunta nella giornata di ieri un’immagine, mostrata sopra, con la card del giocatore belga del Chelsea, che quindi si è aggiudica il premio Player of the Month superando la concorrenza di Alexandre Lacazette Willy Boly […] L'articolo Fifa 19: Hazard è il POTM di settembre della Premier League! ...

Karate - Premier League 2018 : a Tokyo l’ultima tappa stagionale. Gli azzurri vogliono confermarsi ai vertici : Questo fine settimana a Tokyo si svolgerà l’ultima tappa stagionale della Premier League di Karate. Sarà il secondo appuntamento, dopo quello di Berlino, ad assegnare punti per il ranking olimpico e inoltre avrà ancora maggiore importanza perché rappresenterà anche l’ultimo test in vista dei Mondiali di Madrid, che si svolgeranno dal 6 all’11 novembre. L’Italia è stata grande protagonista a Berlino, conquistando otto podi e proverà a ripetersi ...

Premier League - commento 'al femminile' : l'ultima idea di Amazon : ... è andata molto bene ed è stata apprezzata dalla gente", ha commentato Alex Green, direttore marketing europeo di Amazon, e così è nato il desiderio di esplorare anche il mondo del calcio ricalcando ...

La Premier League regala spettacolo - 5 squadre in 2 punti : il Chelsea di Sarri entusiasmante e lo United non è tagliato fuori : La Premier League sta regalando spettacolo, le prime giornate infatti hanno portato importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Il Chelsea è reduce dal netto successo in trasferta contro il Southampton, la squadra di Sarri è quella che ha maggiormente entusiasmato fino al momento e guida la classifica nonostante una rosa inferiore rispetto al Manchester City ed al Liverpool. L’allenatore ex Napoli è già un idolo dei ...

Premier League - la quota per la vittoria finale del Chelsea in calo : Il Chelsea di Maurizio Sarri si è portato in cima alla classifica di Premier dopo otto giornate dimostrando di poter lottare per il titolo. I Blues hanno guadagnato punti anche nelle valutazioni dei traders e adesso sono a 9,00 sul tabellone 888sport.it, al terzo posto dietro il Manchester City – favorito a 1,67 – e il Liverpool, dato a 3,25. Si evidenzia il continuo miglioramento della squadra di Abramovich, che a inizio ...

Premier League - il Chelsea di Sarri riscuote consensi : scende a 9 la quota per la vittoria del titolo : Nonostante Manchester City e Chelsea siano ancora lontane, il Chelsea comincia a riscuotere maggiore credibilità tra i bookies Dopo otto giornate di Premier, il Chelsea aggancia la vetta della classifica, dando un chiaro segnale per la lotta al titolo. Alla guida dei blues, Maurizio Sarri raggiunge a 20 punti Manchester City e Liverpool, uscite con uno 0-0 dallo scontro diretto, e guadagna punti anche nelle valutazioni dei traders, per i ...

Premier League - 8a giornata : City - Liverpool e Chelsea al comando : Reds e Citizens non vanno oltre lo 0-0, Mahrez fallisce un rigore nel finale per gli uomini di Guardiola, mentre il Chelsea supera 3-0 il Southampton. Tutte e tre sono al primo posto con 20 punti.

Premier League - lite Mahrez-Jesus : ... e ha elogiato lo stesso la prestazione della squadra in casa di quella che lui ha definito la miglior squadra al mondo in questo momento. Al termine della partita è arrivato anche il commento di ...

Premier League : Guardiola - Sarri e Klopp simboli di un campionato mai così equilibrato : Manchester City, Chelsea e Liverpool davanti, Arsenal e Tottenham subito dietro. Manca solo il Manchester United