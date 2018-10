Prada | tre corti con il divo premio Oscar J K Simmons

gqitalia

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Tre storie connesse tra loro, che si intrecciano attraverso un’intima raccolta di idee. Una sorta di diario, insomma, o per dirlo alla francese un “Cahier”. È questo il concetto alla base di The Delivery Man, il progetto cinematografico creato e diretto dal regista Ryan Hope: un trittico di brevi film che diventa un omaggio alla nuova borsa di casa. LaCahier, appunto, caratterizzata da raffinate finiture in ottone e una prestigiosa pelle in vitello. Midnight Request, Woman’s Best Friend e Priorities of Love. Questi i titoli dei tre capitoli che vedono protagonista l’attoreJ.K., accanto a Pom Klementieff, Sasha Lane e Bahia Gold. Le storie sembrano voler giocare con le idee di irrealtà suburbana e complessità urbana, raccontando non solo il ventaglio di sfumature della donna, ma anche i coraggiosi modi in cui l’uomo delle consegne ...