Povertà | il rapporto di Save the Children | “Ogni minuto nel mondo 5 bambini muoiono per

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Ogni, nel, 5sotto i cinque anniper cause legate alla malnutrizione. A ricordarlo èthe, lanciando la campagna ‘Fino all’ultimo bambino’ in occasione della quale la cantautrice Elisa diventa protagonista di un video che ha per colonna sonora un suo inedito, intitolato ‘Promettimi’. Elisa diventa così ambasciatrice dithee concede in anteprima all’organizzazione la canzone, dedicata al suo secondo figlio, che farà parte del nuovo album in uscita. Insieme alla campagna è stato presentato anche il“Lontani dagli occhi, lontani dai cuori.Fuori dalle luci dei riflettori milioni dicontinuano a morire di malnutrizione. A casa loro”. Dal dossier emerge che, nel, oltre 50 milioni disotto i cinque anni stanno soffrendo le gravissime ripercussioni della malnutrizione acuta, che provoca una rapidissima e pericolosa perdita di peso dovuta a una improvvisa carenza di cibo e nutrienti. Un minore su 4, vale a dire 151 milioni di, è invece malnutrito cronico e rischia di subire fortissimi ritardi nella crescita, sia dal punto di vista fisico che cognitivo, che possono compromettere irrimediabilmente il suo stesso futuro.