Porta la moglie nel ristorante chic | ma non li fanno entrare | lui ha scarpe solo da 340

Il direttore della Mercedes Porta la moglie in pista - ma lei non gradisce le sue 'follie' : Doveva essere una sfida in famiglia e per poco non si è trasformata in una lite. Toto Wolff e la moglie, Susie Stoddart, si sono alternati al volante della potente Mercedes-AMG GT R sul circuito ...

Ben Affleck sta male/ L’ex moglie lo Porta in rehab : pochi giorni fa il gossip sulla nuova fidanzata 22enne : Ben Affleck sta male. Proprio in questi mesi l’attore ha provato in ogni modo ad affrontare al meglio le sue dipendenze da alcol e droga; l'ex moglie Jennifer Garner l'ha portato in rehab.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 22:49:00 GMT)

Roberta Sinopoli - moglie di Marchisio/ L'attacco alla Juventus : "meglio rimpianti che sopPortati" : Roberta Sinopoli, moglie di Claudio Marchisio, ha pubblicato sui social un breve sfogo per la rescissione del contratto del marito. Decisione voluta dalla Juventus, dopo 25 anni(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 11:41:00 GMT)

La moglie di Marchisio al veleno : "Meglio rimpianti che sopPortati" : Claudio Marchisio, dopo 25 anni di onorata carriera con la maglia della Juventus, se n'è andato via in punta di piedi, senza sbattere la porta e in totale, almeno in apparenza, sintonia con la società ha deciso di rescindere il suo contratto. Oltre ai tanti infortuni patiti, pare che anche il rapporto con Allegri si fosse un po' deteriorato visto che il "principino" non era più una pedina fondamentale, come era stato per anni, dei sette volte ...