Ponte Morandi | giovedì il rientro temporaneo degli sfollati nelle proprie case | avranno

(Di lunedì 15 ottobre 2018) “Promessa mantenuta. A partire dalle ore 8 di18 ottobre saranno avviate le attività di accesso agli immobili di via Porro e via Fillak“. Lo annunciano in un comunicato congiunto il governatore della Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci. Nel pomeriggio di lunedì, infatti, è arrivato il via libera della Commissione tecnica, che ha analizzato i dati ottenuti dal sistema di monitoraggio a sensori della pila 10 del troncone di levante: a 65 giorni dal crollo del, le famiglie sfollate dalla zona rossa potranno rientrareabitazioni per recuperare i propri beni. Ogni nucleo familiare avrà a disposizione due ore e 50 scatoloni per traslochi: dovranno muoversi sotto la direzione e il controllo dei Vigili del fuoco. “Le piattaforme meccaniche serviranno a portare via velocemente cose un pochino più grandi, ma non a smontare la ...