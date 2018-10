Ponte Morandi | ad e direttore delle operazioni davanti ai commissari “Non conosciamo

Continua lo scontro su Ponte Morandi fra ministero e Autostrade : Genova, 15 ott., askanews, - Continua il botta e risposta fra governo e Autostrade per l'Italia sulle responsabilità nel crollo del Ponte Morandi a Genova. Autostrade in una nota ha espresso sconcerto ...

Crollo Ponte Morandi - Toti in attesa : "Ci aspettiamo sentenze rapide e giuste" : 'Il loro rientro - conclude il governatore ligure - dipende dai sensori , non dalla politica. Ci auguriamo che possa essere questa la settimana d'avvio del piano di rientro'.

Crollo di Ponte Morandi - Autostrade : : In una nota Aspi esprime «sconcerto per quanto ricostruito nell’inchiesta: accuse infondate e conclusioni pregiudiziali»

"La ricostruzione è possibile in 12-15 mesi". Tutte le promesse sulla ricostruzione del Ponte Morandi : Non è più tempo di promesse, occorrono i fatti. Il sindaco di Genova e commissario straordinario Marco Bucci - che le maniche se l'è fisicamente rimboccate togliendo la transenna per riaprire via 30 ...

GENOVA - BUCCI E TOTI : “NUOVO Ponte ENTRO NATALE 2019”/ Morandi ultime notizie - “agire bene e con serietà” : Crollo PONTE Morandi a GENOVA: TOTI-BUCCI, "nuovo viadotto ENTRO NATALE 2019. Demolizione ENTRO fine anno". ultime notizie sulla ricostruzione: ecco quando riaprono le strade(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 18:42:00 GMT)

Genova ricorda le vittime del Ponte Morandi con 43 rose nel vuoto : Roma, 14 ott., askanews, - Quarantatré rose lanciate nel vuoto: così Genova ha ricordato chi, il 14 agosto 2018, è scomparso insieme alle macerie del Ponte Morandi crollato. A due mesi dalla tragedia, ...

Ponte Morandi - due mesi fa il crollo. Sfollati - al via i traslochi - : Il 14 agosto cede una sezione del viadotto della A10 che attraversa il torrente Polcevera. I morti sono 43. A distanza di due mesi riapre al traffico via 30 giugno. Bucci promette: il 18 o 19 ottobre ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 ottobre : Ponte morandi. Minacce alla Commissione - ora Autostrade fa causa agl’ispettori che la inchiodano : Minacce Autostrade contro chi indaga. “Faremo causa al ministero” Il bersaglio: il lavoro della Commissione sul crollo. A due mesi dalla strage la società dei Benetton non ammette responsabilità di Giorgio Meletti Monsieur le Paragurù di Marco Travaglio Quando si è appreso che il nouveau philosophe Bernard-Henri Lévy abbandonava il Corriere per passare a La Stampa, abbiamo immaginato il carnevale di Rio organizzato da redattori, ...

Genova. Ponte Morandi : Giovedì gli sfollati nelle case per ritirare i loro beni : Potranno rientrare brevemente nelle loro abitazioni gli sfollati delle case sotto al Ponte Morandi di Genova crollato il 14 agosto.

Crollo Morandi - corteo sfollati a Genova : “Vogliamo il Ponte”. Presentato il piano per recupo beni da case : ‘Inizio giovedì’ : Seconda manifestazione dei cittadini di Genova per chiedere risposte pratiche dopo il Crollo del Ponte Morandi, che ha provocato 43 morti e spezzato in due la città isolando la Valpolcevera. Il comitato degli sfollati di ponte ha aperto il corteo “Riprendiamoci Genova” nella giornata in cui ha riaperto via 30 Giugno, arteria fondamentale per il traffico della zona interessata dal collasso del viadotto, e il neo-commissario Marco ...

Ponte Morandi : Toti - ora indennizzi per aziende e porto : Milano, 13 ott. (AdnKronos) - "Gli sfollati oggi hanno tutti una casa e avranno un indennizzo che è piuttosto abbondante rispetto ai prezzi di mercato e consentirà loro di ricominciare la vita in un'altra casa. La conversione è stata ben fatta dalla commissione e dal Parlamento. Ora occorre avere le

Ponte Morandi : al Carlo Felice minuto di silenzio chiesto da Casellati : Genova, 12 ott. (AdnKronos) - Un minuto di silenzio al teatro Carlo Felice di Genova in memoria delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Lo ha chiesto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, al termine della giornata trascorsa nel capoluogo ligure e conclusasi con la parteci

Ponte Morandi : apre il bypass per via della Superba - al taglio del nastro anche Autostrade : E' già aperto, ma il taglio del nastro avverrà sabato mattina. Il bypass tra il casello autostradale dell'Aeroporto e via della Superba, la nuova strada all'interno delle aree Ilva dedicata al ...