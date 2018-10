Pompe funebri | trovati 11 corpi di bambini nascosti negli scatoloni

Detroit - orrore in un’agenzia di Pompe funebri : ritrovati i cadaveri di 11 neonati : Macabro ritrovamento in un'agenzia di pompe funebri a Detroit : undici corpicini di neonati sono stati rinvenuti in un sottotetto grazie a una lettera anonima. aperta un'inchiesta per cercare di risalire all'identità di tutti i piccoli.Continua a leggere

Resti di 11 neonati ritrovati in una ex agenzia di Pompe funebri a Detroit : I Resti di 11 neonati sono stati ritrovati in una ex agenzia di pompe funebri a Detroit. Lo riferisce il Guardian che cita la polizia locale. Il macabro ritrovamento è stato fatto venerdì: secondo una prima ricostruzione, alcuni operai stavano effettuando lavori di restauro quando hanno trovato i Resti di almeno 9 neonati dentro una scatola di cartone e altri due in un sacchetto per la spazzatura, dentro una bara nascosta in un ...