Polonia-Italia | successo in tv | 8 | 5 milioni su Rai Uno

Italia bella e finalmente vincente : che il successo in Polonia sia il punto di partenza per Gravina presidente Figc : Una luce in fondo al tunnel. L’Italia non giocava così bene da …: ecco, è pure difficile ricordare l’ultima volta. Sotto Ventura, il primo Ventura, qualche sprazzo timido di azzurro c’era pure stato, ma poi il disastro mondiale aveva cancellato tutto. La vittoria all’ultimo secondo in Polonia è fondamentale, e non solo perché ci permette di evitare la retrocessione nella Serie B della nuova Nations League: finalmente ci restituisce una ...

Polonia-Italia - Biraghi commosso dopo il gol : “se vesto l’azzurro è grazie ad Astori - lui è parte di me” : L’esterno azzurro ha parlato dopo la vittoria ottenuta contro la Polonia, arrivata grazie alla sua zampata al novantesimo Il primo gol in azzurro non poteva che essere pesantissimo, come questa zampata al novantesimo che vale una splendida vittoria per l’Italia al cospetto della Polonia. Alfredo Falcone – LaPresse Tre punti meritatissimi firmati Cristiano Biraghi, utili ad evitare la retrocessione e sperare ancora in un ...

Polonia-Italia - l'attacco funziona - Donnarumma è attento - vola il duo Verratti-Jorginho : Donnarumma 6,5 Si riposa nel primo tempo, mentre nella seconda parte di gara gli tocca lavorare: si guadagna il pane con una doppia parata su Grosicki. Milik lo grazia, invece. FLORENZI 6,5 Non è ...

