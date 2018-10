Polonia-Italia | l' attacco funziona | Donnarumma è attento | vola il duo Verratti-Jorginho

Biraghi gol - l'Italia vince e convince in Polonia : Tutto in un minuto. Il secondo di recupero. Ma per una volta il pallone non rotola al contrario, già pareggiare sarebbe stato un delitto, ma quando Biraghi, una delle scoperte di Mancini, trova la ...

Biraghi gol - l’Italia vince e convince in Polonia : Tutto in un minuto. Il secondo di recupero. Ma per una volta il pallone non rotola al contrario, già pareggiare sarebbe stato un delitto, ma quando Biraghi, una delle scoperte di Mancini, trova la zampata decisiva che abbatte la Polonia, il futuro della Nazionale si squarcia finalmente di azzurro. Restiamo in serie A nella Nations League, saremo te...

Nations League - Polonia-Italia : 0-1. Il tabellino : Polonia-Italia 0-1, Primo tempo 0-0, MARCATORI Biraghi al 47' s.t ITALIA, 4-3-3, Donnarumma; Florenzi, dal 39' s.t. Piccini,, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, ...

Italia - la dedica di Biraghi dopo la rete alla Polonia : 'Il gol è per Astori' : Una rete importantissima, decisiva. Poi la dedica toccante, in campo prima con le mani alzate al cielo con il segno '13', ai microfoni di Rai Sport nel post gara poi: " Astori è parte di me, come tutti i miei compagni della Fiorentina e tutti quelli che hanno giocato con lui. Avendolo vissuto in prima persona ci ha toccato di più quello che ...

Polonia-Italia - Mancini : 'Gara dominata. Siamo in crescita - ma serve tempo' : Anche se ingiustamente, questo match stava per terminare 0-0", le parole di Roberto Mancini ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Nations League. "L'abbraccio con Bernardeschi e la grande ...

Polonia-Italia - Florenzi : “Poteva finire 4-0 ma un aspetto è da migliorare” : Intervistato ai microfoni di “Rai 1” al termine di Polonia-Italia, partita di Nations League conquistata in pieno recupero grazie ad una rete di Biraghi, Alessandro Florenzi, terzino della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del successo ottenuto stasera dall’Italia. Polonia-Italia, Florenzi: “Sembrava di avere una nube nera sulla testa” Il laterale della Roma fa […] L'articolo ...

Polonia-Italia - Verratti : “Bravi a crederci fino alla fine” : Al termine di Polonia-Italia, Verratti esprime il suo entusiasmo per il successo della Nazionale: “Non vincevamo da tanto. È un successo meritato; in mezzo al campo ci aspettavamo che avremmo potuto segnare da un momento all’altro. La nostra prestazione è stata convincente“. La partita stava per imboccare la strada del pareggio, ma gli Azzurri ci hanno creduto fino all’ultimo: “Il calcio è così: ci sono ...