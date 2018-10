Polizia nella stazione di Colonia I media Dpa e Ntv | Persone prese in

Germania - la Polizia interviene a Colonia. «Presi ostaggi nella stazione» : La situazione non è ancora chiara, ma un intervento massiccio della polizia e dei vigili del fuoco è in corso nella stazione centrale di Colonia. #Köln...

Germania - la Polizia interviene a Colonia. «Presi ostaggi nella stazione» : La situazione non è ancora chiara, ma un intervento massiccio della polizia e dei vigili del fuoco è in corso nella stazione centrale di Colonia. La stazione è stata evacuata....

Migranti - Polizia e carabinieri sgomberano rifugio Chez Jesus nella canonica di Claviere : La polizia e i carabinieri hanno fatto irruzione nei locali seminterrati della parrocchia di Claviere, in Alta Valsusa, occupati da diversi mesi da alcuni antagonisti italiani e francesi per allestire un punto di assistenza per i Migranti che cercano di superare il confine e arrivare in Francia.Continua a leggere

Tenta di violentare allievo agente di Polizia nella caserma - vice comandante in cella : Il 19enne vittima di un Tentativo di stupro da parte del vice sceriffo 39enne che era anche il suo tutor. L'aggressione sessuale negli uffici della polizia locale si è conclusa solo con la richiesta di auto da parte del giovane via telefono.Continua a leggere

Tartaruga morta nella vagina : scoperta choc dopo forti dolori all'addome/ Polizia indaga per violenza sessuale : Ha dolori all'addome: le trovano Tartaruga morta nella vagina. La scoperta choc su una paziente di 26 anni: la ragazza non ha saputo spiegare la presenza del rettile. (Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 20:00:00 GMT)

Droga nella casa della maestra che insultò la Polizia al corteo : Droga nella casa della maestra che insultò la polizia al corteo Cocaina e hashish. È la Droga sequestrata nell’alloggio di corso Novara dove vive Flavia Lavinia Cassaro, la maestra elementare licenziata per aver partecipato lo scorso 22 febbraio ad una manifestazione antifascista nel centro di Torino, urlando ai poliziotti schierati in ordine pubblico «vigliacchi, mi fate schifo, dovete morire». Sono stati gli agenti del commissariato Barriera ...

Droga nella casa della maestra che insultò la Polizia al corteo : Cocaina e hashish. È la Droga sequestrata nell'alloggio di corso Novara dove vive Flavia Lavinia Cassaro, la maestra elementare licenziata per aver partecipato lo scorso 22 febbraio ad una ...

Salvini annuncia un piano straordinario di assunzioni nella Polizia : Roma, 30 set., askanews, - Un impegno 'per migliorare il vostro lavoro', con un 'piano straordinario di assunzioni, dotazioni e innovazione tecnologica': così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ...

Milano - oltre una tonnellata di hashish e mezzo chilo di cocaina nel muro del seminterrato. Polizia arresta milanese : Nascondeva oltre una tonnellata di stupefacenti. Per questo motivo un uomo, milanese di 42 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Milano con 1.100 chili di hashish e 550 grammi di cocaina nascosti in un box di via Padova. Le indagini sono state avviate dopo una segnalazione che riportava di un cittadino italiano, di cui si conosceva solo il nome, che aveva una Ford Focus di colore grigio, che avrebbe avuto un ingente quantitativo di droga in ...

La Polizia francese ha sequestrato 20 tonnellate di statuette della Torre Eiffel a Parigi : A Parigi la polizia francese ha sequestrato 20 tonnellate di statuette della Torre Eiffel in miniatura. Le statuette sono state trovate in due depositi e tre negozi, dove erano sistemate per essere poi vendute illegalmente sotto la Torre Eiffel e in altre The post La polizia francese ha sequestrato 20 tonnellate di statuette della Torre Eiffel a Parigi appeared first on Il Post.

Sicurezza : la Polizia Stradale - è impegnata nella campagna #EDWARD : Al via la campagna congiunta di #SicurezzaStradale #EDWARD , A European Day Without a Road Death, promossa dal Network Europeo delle Polizie Stradali 'TISPOL'. L'iniziativa, svolta con il supporto ...

"Ripulisce" lo scaffale dei liquori al supermercato e li nasconde nella carrozzina della figlia. Denunciato dalla Polizia : UMWEB, Perugia. Nel tardo pomeriggio di martedì i poliziotti della Volante sono intervenuti presso un supermercato della periferia cittadina, a seguito di una segnalazione di furto all'interno dell'...

Presidiato nella notte l'accesso Nord della città. Polizia locale controlla tutte le targhe in entrata : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Quattro agenti ed un'auto civetta in azione all'ingresso Nord della città dove, nella notte appena trascorsa, è stato allestito una sorta di presidio per controllare tutte le ...

Vanessa Marquez - ex star di 'E.R' - uccisa dalla Polizia nella sua abitazione in California : Vanessa Marquez , conosciuta ai più come Wendy Goldman di Er-Medici in prima linea , è stata uccisa dalla polizia nella sua casa a Pasadena, in California. Secondo la ricostruzione sarebbe stato il ...