Più soldi per la musica italiana all' estero

Manovra - Salvini : 'Più Ue dice 'non spendete soldi' Più lo faremo' : "Più Bruxelles ci dirà che non possiamo spendere soldi per gli italiani, più noi spenderemo soldi per gli italiani. Io mi sono rotto le palle di conti in ordine e cittadini senza lavoro". Questo l'...

Soldi dai club per gli stadi Più sicuri : Matteo Salvini batte cassa al dorato e ricco mondo del calcio. Il Ministro dell'Interno leghista, che governa l'Italia insieme al pentastellato Luigi Di Maio, punta sui club per alleggerire i costi delle Forze dell'Ordine. Per garantire la ...

Pensioni - malattia e invalidità civile - porcata dell'Inps : Tito Boeri dà Più soldi ai medici che le tagliano : Un premio di produzione per i medici dell' Inps . Lo scorso marzo il presidente Tito Boeri ha approvato il Piano performance dell'Istituto per il 2018-2020 e come riporta il Fatto quotidiano tra gli ...

Nota al Def - i soldi ci sono. Basta risparmiare i 53 miliardi per gli F35 di cui nessuno parla Più : Giornalucoli e giornaloni, accodandosi a politici che dovrebbero tacere per sempre, si affannano da settimane a descrivere la manovra finanziaria come ‘disastrosa’, ‘inefficace’, ‘insufficiente’, ‘inappropriata’ (i più benevoli). ‘Ci porterà allo scontro con l’Europa’, ‘lo spread divorerà i risparmi degli Italiani’ e via e via, altre amenità varie. Si mettono in croce i portavoce del Movimento 5 Stelle perché osano volere spendere i 10 miliardi ...

Ed Sheeran è l'artista Più ricco del mondo - guadagna 85mila euro al giorno : 'I soldi non contano - gli amici sì...' : ... molto più di quanto la società di Facebook abbia pagato nel 2015 e nel 2016, Ed Sheeran resta comunque l'artista solista più ricco del mondo. Stando ai conti resi noti dalla sua società l'attività ...

Lega-M5S : scontro sulle cifre del deficit Più soldi al reddito o alle pensioni? Ora dopo ora - tutte le diverse versioni : I due partiti di maggioranza si contraddicono sulla spartizione della «torta» da 16 miliardi frutto dello sforamento del deficit: quanti vanno alle pensioni e quanti al reddito di cittadinanza?

GIORNALI/ La doppia morale di chi tifa Moscovici ma vuole Più soldi - pubblici - : I giornaloni che non vendono più copie e attaccano il Def del governo, vorrebbero essere finanziati con soldi pubblici per 'difendere la democrazia'.

Genova - Toti : 'Decreto non va - servono Più soldi' : Il ministro Salvini incontra gli sfollati: 'Nomi per il commissario ci sono, tocca a Conte decidere, spero entro oggi'. Per il governatore Claudio Gemme, manager di Fincantieri, sarebbe quello giusto -...

"Non abbiamo Più soldi". Curva Nord della Lazio senza coreografia al derby di Roma : Il derby di Roma si giocherà senza metà coreografia. La parte mancante? Quella della Curva Nord. Già perché la Curva dei tifosi della Lazio ha annunciato ufficialmente che per mancanza di fondi non potrà allestire il consueto spettacolo pre-partita. Insomma, niente soldi, niente coreografia.E così Gli Irriducibili, ultrà storici della società biancoceleste ,entreranno cinque minuti dopo il fischio d"inizio per protesta contro gli altri tifosi ...

Più ricavi e soldi in cassa : così Alitalia tenta la rinascita : Alitalia dovrebbe chiudere il terzo trimestre in utile . Lo ha annunciato il Commissario straordinario dell'ex compagnia di bandiera, Luigi Gubitosi , in audizione alla Commissione Trasporti della ...

Conte : Più soldi da chi non accoglie : 10.25 "E' stato considerato anche questo, si tratta di una possibilità residuale, l'importante è che ci sia un'ampia partecipazione al principio di redistribuzione, altrimenti non ha significato". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivando al vertice di Salisburgo, riferendosi alla discussione della serata di ieri sui migranti, da cui è emersa la possibilità che i paesi che non accolgono i migranti possano versare maggiori ...

Di Maio attacca Tria sulla manovra "Trovi i soldi"/ Ultime notizie - Giorgietti "Dovrebbe essere Più elastico"

'Alloggio lo diamo a chi offre di Più - chi non ha soldi per restare vada' : Finti contratti di lavoro come badanti, nullaosta falsi, timbri di uffici pubblici taroccati. 'C'avemo in mano 'a graduatoria, ce l'ho in mano io!', si vantava al telefono il dipendente comunale ...