PittaRosso Pink Parade | un’impresa da record

vanityfair

: RT @Fondaz_Veronesi: ?? Il 28 OTTOBRE a MILANO sostieni la ricerca scientifica sui tumori femminili! ? Iscrivi alla @PittaRosso Pink Parad… - carlaluglio69 : RT @Fondaz_Veronesi: ?? Il 28 OTTOBRE a MILANO sostieni la ricerca scientifica sui tumori femminili! ? Iscrivi alla @PittaRosso Pink Parad… - LaMiki72 : RT @Fondaz_Veronesi: ?? Il 28 OTTOBRE a MILANO sostieni la ricerca scientifica sui tumori femminili! ? Iscrivi alla @PittaRosso Pink Parad… - FABIODITODARO : RT @Fondaz_Veronesi: ?? Il 28 OTTOBRE a MILANO sostieni la ricerca scientifica sui tumori femminili! ? Iscrivi alla @PittaRosso Pink Parad… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Milano in rosa per laMilano in rosa per laMilano in rosa per laMilano in rosa per laMilano in rosa per laMilano in rosa per laMilano in rosa per laMilano in rosa per laMilano in rosa per laMilano in rosa per laMilano in rosa per laIl fiocco rosa, come è noto, è il simbolo universale della lotta ai tumori femminili. E, in occasione della quarta edizione della, la corsa non competitiva a sostegno del progettois Good di Fondazione Umberto Veronesi che si svolgerà il prossimo 28 ottobre a Milano, ha deciso di onorarlo nel migliore dei modi cercando di realizzare il fiocco rosa umano più grande al mondo, ...