Piazza Garibaldi | ladro rischia linciaggio | Polfer lo salva e lo arresta

Napoli - blitz anti-abusivi alla Duchesca : alta tensione a Piazza Garibaldi : blitz della polizia nel dedalo di vicoli della Duchesca. Gli agenti hanno effettuato una serie di controlli nel cuore del quartiere. Le auto giunte sul posto hanno provocato il fuggi fuggi...

Degrado a Piazza Garibaldi : 'Chi ha potere intervenga - non ne possiamo più' : NAPOLI - Degrado e rifiuti ovunque in piazza Garibaldi. Ai lavori di riqualificazione si aggiunge il disagio di barboni ed extracomunitari che talvolta sono costretti a dormire in strada su cartoni, ...

Notte dei ricercatori - la scienza a portata di mano in Piazza Garibaldi : ... Infn, Comune di Cagliari, Inaf con l'Osservatorio astronomico di Cagliari, Crs4, Sardegna ricerche, scienza Società scienza, Laboratorio scienza e Sardegna Teatro. Collaborano all'evento ...

Il Deejay Time in Piazza Garibaldi : dopo Moroder si torna a ballare in centro : Approfondimenti Future Vintage Festival - Deejay Time reunion in piazza Garibaldi 7 agosto 2018 Arriva il Deejay Time domenica 9 settembre, a conclusione di una domenica ricca di appuntamenti e di ...

Nello zaino mezzo chilo di hashish - 21enne napoletano arrestato a Piazza Garibaldi : Catturato a piazza Garibaldi con mezzo chilo di hashish. Antonio Pinto, 21 anni, è stato arrestato questa mattina dagli agenti della polizia di Stato dell'ufficio prevenzione generale: Nello zaino ...