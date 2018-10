Piatek-Juve | Perinetti | ' Vi dico tutto'

Polonia-Italia : la Juve osserva Piatek - prossimo avversario e obiettivo di mercato : Il bomber del Genoa non dovrebbe partire da titolare, ma potrebbe subentrare a gara in corso, andando ad affrontare la coppia Bonucci-Chiellni. Un anticipo di Juve-Genoa del prossimo turno di A ...

Piatek - l'ex compagno di squadra : 'E' da Juve!' : Antonini ulina , centrocampista ex Spezia e Varese adesso al KS Cracovia , ha parlato a Sky Sport del bomber del Genoa Krysztof Piatek : 'E' facile giocare con lui. E' un ragazzo tranquillo che quando è in campo si trasforma in un vero cavallo. Ha le qualità per giocare un giorno, come spero,...

Juventus - Szczesny : 'Spero che Piatek segni domani e poi si fermi' : TORINO - 'L'Italia è ancora una nazionale forte, negli ultimi mesi i risultati non sono stati dei migliori ma ha il potenziale per tornare a essere una grande squadra. domani proverà a conquistare i ...

Calciomercato Genoa : prima offerta italiana per Piatek - c’è anche l’interesse della Juve : Krzysztof Piatek è inarrestabile e ha continuato a segnare anche con la maglia della Nazionale polacca. I numeri dell’attaccante, che attualmente ha più gol che partite in stagione, hanno attirato diversi club, in primis del nostro campionato italiano. In particolare De Laurentiis e Giuntoli sarebbero rimasti talmente colpiti dalle sue prestazioni al punto da recapitare un’offerta a Pegli. Il problema attuale risiede nella ...

Anche Juve e Inter in corsa per Piatek : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Anche Inter e Juventus sono in corsa per l'acquisto dell'attaccante del Genoa , Krzysztof Piatek.

Genoa - Piatek fa impazzire tutti : piace a Juve - Inter e Roma - ma… : Piatek FA impazzire tutti- Si scrive Krzysztof Piatek, si legge “gol”. Un inizio di stagione esaltante per l’attaccante del Genoa, attuale capocannoniere della Serie A. Tecnica, senso del gol e strapotere fisico. L’attaccante polacco ha già catturato su di se tutte le attenzioni delle big italiane, ma anche Europee. Un impatto devastante sul campionato italiano e […] L'articolo Genoa, Piatek fa impazzire tutti: ...

Calciomercato Genoa - l’innesto a sorpresa e la contropartita della Juventus per Piatek : così può cambiare l’11 [FOTO] : 1/15 Foto LaPresse ...

Calciomercato Juventus - assalto a Piatek per gennaio (RUMORS) : La Juventus è molto attiva sul mercato, anche se mancano tre mesi esatti alla riapertura della sessione invernale. La dirigenza bianconera vorrebbe mettere a segno un importante colpo in attacco; nei giorni scorsi si è parlato del possibile ritorno di Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo che ora milita nelle fila del Chelsea di Maurizio Sarri, è rimasto molto legato all'ambiente bianconero e tornerebbe volentieri in Italia dove ha lasciato ...

Piatek-Juve - c'è già il piano di Marotta : Difficile parlare di cifre per il momento ma come riportato da La Gazzetta dello Sport la dirigenza bianconera sarebbe disposta a toccare o salire oltre i 20 milioni di euro, a seconda del rendimento ...

Juve - quanto ti costa il colpo Piatek : cifra quintuplicata! : La Juventus ha messo nel mirino Piatek dal Genoa. E secondo La Gazzetta dello Sport , l'operazione sarebbe da 20 milioni di euro dopo che il Grifone lo ha pagato solo 4 durante l'estate.

Juventus - primi contatti con il Genoa per Piatek : i bianconeri provano ad anticipare un’agguerrita concorrenza : Marotta e Paratici hanno già avviato i primi contatti con Preziosi, che spera in un’asta per incassare il più possibile da questa operazione Sei gol in cinque partite di serie A, sempre a segno senza soluzione di continuità. Krzysztof Piatek è senza dubbio l’uomo copertina di questo avvio di stagione, una partenza bruciante che ha già destato l’attenzione dei maggiori club europei, compresa anche la ...

Genoa - la Juve si fa già sotto per Piatek : avviati i contatti : Piatek- Un inizio di stagione esaltante e oltre ogni rosea aspettativa. Krzysztof Piatek ha sorpreso tutti in questa prima parte di campionato, tanto da catturare l’attenzione immediata della Juventus. Come riportato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, e come evidenziato da “SportMediaset“, l’attaccante del Genoa sarebbe già rientrato nei radar della Vecchia Signora. Qualità tecnica, fisicità e ...

Roma si risolleva - bene Juve e Napoli - Genoa nel segno Piatek : La Juventus supera il Bologna e centra la sesta vittoria su sei gare di campionato. All’Allianz Stadium finisce 2-0 per