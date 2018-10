Piatek dal Genoa al Napoli? De Laurentiis | Ho già parlato con Preziosi e il suo

Napoli - non solo Piatek : il nuovo attaccante può arrivare dall'estero : Non solo Piatek nel mirino del Napoli . Come scrive il Corriere dello Sport , i partenopei seguono con attenzione anche Kasper Dolberg , centravanti danese dell' Ajax . 21 anni, autore di 2 gol in 3 gare di Eredivisie, è monitorato dagli scout azzurri e fino a due anni ...

Gol Piatek - Genoa in vantaggio al primo pallone toccato dal suo centravanti : il polacco è inarrestabile [VIDEO] : Gol Piatek – È davvero incredibile: settima partita consecutiva in cui Piatek va in gol. L’ultimo a fare una cosa del genere è stato Batistuta. Il polacco al primo pallone toccato ha battuto Sepe con un colpo di testa su assist di Lazovic. Per il momento tutto ciò che passa da Piatek viene trasformato in oro. Genoa già in vantaggio dopo pochi minuti di gioco. He will score goals, he will score them all! Piatek on fire ...