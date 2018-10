Perchè le borse mondiali crollano? I colpevoli sono anche gli ETF aperti da molti

Borse - ecco perché i mercati sono tornati sull’ottovolante : L’economia è in ripresa e le società quotate a Wall Street si preparano a un’altra stagione di utili record, perché allora è tornata ai massimi la volatilità? L’impennata dei tassi Usa ha provocato contraccolpi pesanti in Borsa perché si teme che un’eccessivo rialzo dei rendimenti dei Treasury possa spingere una parte del mercato preferire questi ultimi alle azioni...

Spread e Borse : perché il mercato non crede all’Italia : Non è la prima volta che un Governo prova a “tirare” sul deficit. Non è la prima volta che un Governo prova a sbattere i pugni sul tavolo a Bruxelles. Eppure questa volta il mercato mostra nei confronti dell’Italia una tensione molto forte, tanto che lo Spread sta sui massimi dal 2013. Perché? Ecco i tre motivi...

Spread e Borse : perché il mercato non crede all’Italia : Non è la prima volta che un Governo prova a “tirare” sul deficit. Non è la prima volta che un Governo prova a sbattere i pugni sul tavolo a Bruxelles. Eppure questa volta il mercato mostra nei confronti dell’Italia una tensione molto forte, tanto che lo Spread sta sui massimi dal 2013. Perché? Ecco i tre motivi...

Perché le Borse in Cina sono fiacche rispetto a Usa e Giappone : Le Borse cinesi hanno preso atto di questo nuovo mondo e sono scese in modo pronunciato nonostante i dazi non abbiano ancora prodotto danni immediatamente evidenti e nonostante le contromisure di ...

Borsellino : legale ex imputati - chiesti danni allo Stato perché sono tutti sul lastrico : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "Abbiamo deciso di costituirci parte civile e di chiedere un milione di euro perché queste tre persone sono sul lastrico, a causa dell'ingiustizia che hanno subito, hanno perso il lavoro, e uno di loro non ha visto nemmeno crescere il figlio". Lo ha detto all'Adnkronos