Perché Halloween 1978 | di nuovo al cinema | è un cult senza età

(Di lunedì 15 ottobre 2018) L’ottobre 2018 è a tinte davvero forti, tant’è che raddoppia l’appuntamento con un caposaldo dellatografia horror: prima del capitolo finale (in sala dal 25 ottobre), torna alper tre giorni (15-16-17 ottobre)– La notte delle streghe, il capolavoro di John Carpenter del. La pellicolariporta alil primo scontro tra il serial killer Michael Myers (Nick Castle) e Laurie (Jamie Lee Curtis) in versione restaurata e rimasterizzata per celebrare il 40° anniversario del film (la premiere avvenne il 25 ottobrein Missouri) che coincide con l’uscita delcapitolo. «Sono entusiasta all’idea che l’originale torni in sala, mentre ci prepariamo per l’uscita del sequel – ha detto lo stesso Carpenter – Poter vedere entrambi i film alquesto autunno è elettrizzante». Una basso ...